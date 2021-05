Super trik pro Fotky Google. Takto rychle najdete snímky z konkrétního dne

Když dojde na správu a vyhledávání fotek (nejen) v mobilu, velkou dominanci si stále udržuje nástroj Fotky Google. I když má své nedostatky a nedávno jeho uživatelé museli překousnout zprávu o nových pravidlech pro placené ukládání, stále jde při práci se snímky o velmi efektivního pomocníka. V mobilní verzi jsme se nedávno dočkali třeba parádní interaktivní mapy s filtrací fotek podle místa pořízení. My pro vás teď máme zajímavý trik, díky kterému můžete přes Fotky Google velmi efektivně vyhledávat snímky podle konkrétního data pořízení.

Když si otevřete webovou stránku či aplikaci Google Fotek, máte při procházení kompletního balíku snímků k dispozici posuvník s kalendářními měsíci. Jde bezpochyby o šikovný způsob, jak usnadnit orientaci a poskytnout jakousi základní chronologickou filtraci. Pokud ale patříte mezi vášnivé fotografy, kteří zmáčknou spoušť měsíčně v řádu stovek či tisíců, moc vám to vlastně nepomůže. Naštěstí existuje způsob, jak si hledání v tomto směru dál zjednodušit.

Fotky Google a snímky vyhledané podle konkrétního data pořízení

Pokud pátráte po konkrétní fotce či sérii fotek, můžete využít speciální datové výrazy ve vyhledávání. A to jak na webu, tak i v aplikaci. K tomu ale potřebujete alespoň přibližně vědět, kdy hledané snímky vznikly. Třeba u Vánoc nebo něčích narozenin to nebude problém trefit na konkrétní den. V případě prázdninových fotek pak můžete naštěstí využít libovolný rozsah. Jak takové vyhledávání vypadá? Do vyhledávacího pole aplikace či webové stránky stačí vepsat datum.

V případě vyhledávání podle jednoho konkrétního data stačí na webu či v aplikaci Fotky Google zadat do vyhledávání například 24-12-2020 (v některých případech lze s tečkami) a nástroj vám vrátí snímky pořízené a uložené v tento den. Když chcete hledat v období několika dní, stačí vložit pomlčku mezi dvě data. Tento způsob vyhledávání se dá dokonce doplňovat o klíčová slova, která si nástroj k fotkám sám podle analýzy přidává. Například “pes”, “děti”, “sport”, “hudba” nebo třeba “příroda”. Jen pozor, při zadání číslic nižších než 12 může vyhledávání přehazovat měsíce a dny do “amerického” formátu a je potřeba je ve výrazu vyměnit.

Jde v podstatě o hrátky s vyhledávacím algoritmem, který zohledňuje jak požadované datum, tak i automatické tagy. Můžete vyzkoušet různé kombinace, ne všechny ale fungují. V angličtině se dokonce dají použít parametry “before” a “after” v kombinaci s datem, ale v češtině to zřejmě nefunguje. Pokud byste chtěli ušetřit pár sekund navíc a naprosto přesně víte, z jakého dne fotku hledáte, můžete rovnou napsat formát data za vyhledávací URL Fotek Google. Například jako https://photos.google.com/search/16-12-2020.

Jak často takto pátráte po starších fotkách?

