Pokud si občas ofotíte nějaký papírový dokument, abyste ho v mobilu měli neustále po ruce, nejspíš už jste zjistili, že tak snadné to není. Najít ho totiž zpětně ve Fotkách Google někdy nemusí být snadné – pokud neznáte přesné datum pořízení fotografie, můžete se džunglí svých fotek prodírat i hodiny. Což se ale teď má změnit.

Výhodou aplikace Fotky Google je, že ji můžete používat v nejrůznějších zařízeních a díky provázanosti s vaším účtem na Googlu je pro vás dostupná na mobilu s Androidem, iPhonu i na počítači nebo tabletu. Při využití cloudu Disk Google je také možné vyhledávat fotky podle různých parametrů – poloha, obličej, obsah… Jenže ne všechna zařízení pracují stejně, takže například přes mobil s fotkami pracujete jinak než přes webový prohlížeč.

Teď se to ale mění a Google konečně přidal automatickou kategorizaci dokumentů i do webového rozhraní Fotek Google. Co to přesně znamená? Zejména to, že nebudete potřebovat vyhledávat konkrétní dokument prostřednictvím odkazu nebo jinou krkolomnou cestou.

Je to dobrá zpráva pro všechny, kdo si průběžně fotí různé texty, ale pak zapomínají, kde a co na nich bylo. Dokumenty nyní budete moci nejen snadno najít, ale můžete je otevírat i s pomocí přímého URL odkazu photos.google.com/u/0/documents. A ještě lepší je, že Google nabídzí i vyhledávání konkrétních dokumentů podle jejich obsahu.

Kategorie Dokumenty se ve Fotkách Google zobrazuje už od listopadu minulého roku, ale netýkalo se to zatím webového rozhraní. Přitom šlo od začátku o šikovný nástroj, který dokázal rozpoznat fotku faktury, účtenky, smlouvy a tak dále, a tu uložit přímo do téhle složky. Teď se Dokumenty objevily konečně i na webu aplikace. Pokud byste o to ovšem nestáli, můžete automatickou kategorizaci deaktivovat.

Komplikovanému přeposílání ofocených textů přes chaty, e-mail nebo jinými krkolomnými způsoby konečně můžete dát sbohem. A brzy by vyhledávání dokumentů mohlo být ještě snazší, protože se chystá nová funkce Ask Photos spolupracující s Gemini.

Zdroje: Android Police, 9to5google.com