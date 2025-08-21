Fotky Google dostávají naprosto geniální funkci! Úpravu snímků nyní zvládne i vaše babička Hlavní stránka Zprávičky Fotky Google dostávají konverzační editaci pomocí AI - stačí popsat, co chcete změnit Funkce využívá Gemini a přichází nejdřív na Pixel 10 v USA Nový standard C2PA zajistí transparentnost u AI upravených fotek Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.8.2025 06:00 2 komentáře 2 Google Fotky se dočkávají zásadní novinky, která může změnit způsob, jakým upravujeme fotky. Společně s představením Pixelů 10 přichází funkce, o které se spekulovalo už začátkem srpna – konverzační editace pomocí umělé inteligence. Zatím exkluzivně pro majitele nových Pixelů v USA. Princip je geniálně jednoduchý: místo klikání v menu a posunování jezdců prostě napíšete nebo nadiktujete, co chcete s fotkou udělat. Třeba „odstraň auta v pozadí“ nebo „oprav ty vybledlé barvy a odstraň odrazy“. Gemini pochopí, co po ní chcete, a změny se objeví během sekund. Konec hledání správného nástroje Největší výhoda? Nemusíte vědět, který nástroj použít. Zatímco doteď jste museli přemýšlet, jestli potřebujete Magickou gumu, vylepšení osvětlení nebo něco jiného, teď prostě popíšete výsledek. AI si sama vybere správné nástroje a zkombinuje je. Google uvádí zajímavé příklady použití. Můžete zadat jeden konkrétní požadavek jako „odstraň auta v pozadí“, nebo něco obecnějšího typu „obnov tuhle starou fotku“. Dokonce můžete kombinovat více úprav najednou: „odstraň odrazy a oprav vybledlé barvy“. A když vůbec nevíte, kde začít? Stačí napsat „vylepši to“ a AI udělá, co uzná za vhodné. Po první úpravě můžete pokračovat v konverzaci a dolaďovat výsledek dalšími instrukcemi. Funguje to jako chat – postupně si fotku upravíte přesně podle představ. Od oprav ke kreativitě Možnosti nejsou omezené jen na základní opravy. Můžete měnit pozadí, přidávat objekty jako párty klobouky nebo sluneční brýle, v podstatě cokoli, co vás napadne. Google to prezentuje jako otevřenou kreativní platformu – limitem je jen vaše představivost a schopnosti Gemini. KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ Nový editor v Google Fotkách už teď nabízí AI návrhy kombinující více efektů a možnost klepnout nebo zakroužkovat části fotky pro rychlé úpravy. Konverzační editace je dalším krokem k tomu, aby úprava fotek byla dostupná úplně každému, bez ohledu na technické znalosti. Transparentnost díky C2PA S mocnými AI nástroji přichází i otázka důvěryhodnosti fotek. Google proto implementuje průmyslový standard C2PA Content Credentials. Pixel 10 bude první telefon, který tyto certifikáty přidává přímo při focení – ať už jde o běžnou fotku nebo snímek upravený AI. V Google Fotkách pak uvidíte informace o tom, jak fotka vznikla nebo byla upravena. Kromě C2PA zůstává podpora pro IPTC metadata u AI editovaných fotek a SynthID pro snímky upravené funkcí Reimagine. Transparentnost se nejdřív objeví na Pixelu 10, během následujících týdnů se rozšíří na všechny Android a iOS zařízení. KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ Kdy se dočkáme v Česku? Konverzační editace zatím míří pouze na Pixel 10 v USA. Google tradičně testuje nové funkce nejdřív na domácím trhu a vlastních telefonech. Vzhledem k tomu, že funkce vyžaduje pokročilé jazykové schopnosti Gemini, může chvíli trvat, než se dostane do češtiny, ačkoliv Gemini samotné v našem jazyce funguje relativně dlouho. Co říkáte na tuto novinku ve Fotkách Google? Zdroj: Google Blog O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Fotky Google Gemini Google Pixel 10 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024