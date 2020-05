Vysouvací kamera na boku? Takto vypadá Legion, herní mobil od Lenovo

Segment herních mobilních telefonů se brzy dočká dalšího reprezentanta. Bude jím smartphone Legion od čínské společnosti Lenovo. Doposud jsme k němu měli jen pár kusých informací ohledně specifikací a například fotky či rendery skoro žádné. To se ale nyní radikálně změnilo. Díky komunitě XDA Developers se nám naskytla příležitost seznámit se s celkem podrobnými parametry a navíc i doprovodnou grafikou, která odhaluje velmi zajímavý design telefonu. Za zmínku rozhodně stojí zejména vysouvací kamera na boku telefonu, tedy na delší straně displeje. Účel je asi jasný – jednodušší videochatování či streamování při hraní. I když Lenovo není úplně populární značka telefonů a v oblibě ji mají hlavně v Číně a Indii, specifikace nového modelu Legion by mohly mobil pozitivně katapultovat do celého světa.

Plné nabití za 30 minut a dva USB-C konektory

Základem je, že ho má pohánět výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 865, kterému budou sekundovat RAM moduly vyrobené ve standardu LPDDR5. O dostatek energie se má starat 5000mAh baterie, kterou bude možné extra rychle nabíjet díky podpoře 90W výkonu. Plné nabití tak prý bude možné za parádních 30 minut. Tady už pomalu začínáme mít strach o zásuvky a teplotní ochranu. Zahřívání prý ale určitě nebude problém při hraní, Lenovo má údajně vymyšlený unikátní systém chlazení. Ohledně nabíjení je ještě potřeba zmínit dva USB-C konektory. Jeden bude na standardním místě, druhý má být na delší hraně pro pohodlnější hraní při připojení kabelu.

K samotnému hraní her se budou hodit zajímavé vychytávky, které jsou ve své podstatě revoluční. Nejviditelnější je přímo z obrázků zmíněná výsuvná kamera, ta má mít rozlišení 20 megapixelů. Další specifikace Lenovo Legion hovoří třeba o symetrických stereo reproduktorech a hlavně velmi podstatném prvku mobilního hraní – displeji. Má jít o panel s rozlišením 2340 x 1080 pixelů s obnovovací frekvencí 144 Hz a citlivostí na dotek v hodnotě 270 Hz. Na závěr k tomuto hernímu telefonu doplníme rozlišení zadních fotoaparátů. Půjde o hodnoty 64 Mpx standardní + 16 Mpx ultraširoký.

Co říkáte na dosavadní specifikace telefonu Lenovo Legion?

Zdroj: XDA