Máte rádi legendární ThinkPady od Lenova? Pak byste měli zvážit nový telefon ThinkPhone 25

Motorola uvádí nový ThinkPhone 25 zaměřený na firemní zákazníky

Telefon nabízí pokročilé bezpečnostní funkce a integraci s počítači Lenovo ThinkPad

Design a specifikace nápadně připomínají Motorolu Edge 50 Neo

Společnost Motorola, patřící pod křídla Lenova, představila nový model ThinkPhone 25. Jde o zařízení cílené na firemní zákazníky, které kombinuje zkušenosti Lenova s výrobou počítačů ThinkPad a mobilní inovace Motoroly. Na první pohled se může zdát, že jde o nástupce původního ThinkPhonu z loňska, avšak telefon míří do nižší cenové kategorie, mimo jiné má i horší čip. Zajímavé je rovněž to, že je novinka až nápadně podobná Motorole Edge 50 Neo. Jde tedy spíše o přeznačenou verzi existujícího zařízení zabalenou do známé značky.

Odolný design a kvalitní displej

ThinkPhone 25 nabízí certifikaci MIL-STD 810H, což znamená, že by měl odolat náročným podmínkám. Telefon je vybaven sklem Corning Gorilla Glass 7i a aramidovými vlákny v konstrukci, nechybí ani ochrana IP68 proti vodě a prachu. Displej má na dnešní poměry kompaktnější úhlopříčku 6,36 palce s technologií pOLED a rozlišením Super HD, což bude pravděpodobně odpovídat 1256 x 2760, stejně jako u zmíněné Motoroly.

Výkon, fotoaparáty a výdrž

O výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 7300, doplněný 256GB úložištěm. Hlavní snímač nabízí rozlišení 50 Mpx s optickou stabilizací obrazu (OIS), doplňuje ho 13Mpx ultraširokúhlý objektiv a 10Mpx teleobjektiv s 3x optickým zoomem. Pro videohovory a selfie je k dispozici 32Mpx přední kamera. Motorola také zmiňuje podporu nahrávání 4K videa při 60 snímcích za sekundu.

Baterie by měla podle Motoroly vydržet až 34 hodin a podporuje rychlé 68W nabíjení TurboPower. Nabíječka je navíc součástí balení, dále stojí za zmínku podpora eSIM a Wi-Fi 6E.

Bezpečnost na prvním místě

ThinkPhone 25 se chlubí řadou bezpečnostních funkcí. Motorola slibuje pět aktualizací Androidu a bezpečnostní údržbu až do roku 2029. Součástí výbavy je také ThinkShield, sada vylepšených hardwarových a bezpečnostních funkcí založených na umělé inteligenci. Nová funkce Moto Secure s detekcí malwaru a phishingu by pak měla pomoci chránit firemní data před kybernetickými hrozbami.

Integrace s ekosystémem ThinkPad

Zajímavou funkcí je technologie Smart Connect umožňující bezproblémovou integraci s počítači a tablety Lenovo ThinkPad. Uživatelé mohou sdílet obsah mezi zařízeními, používat telefon jako webkameru nebo rychle sdílet internet.

Cena a dostupnost

ThinkPhone 25 bude v České republice dostupný od konce listopadu za doporučenou cenu 12 999 Kč.

Láká vás nový ThinkPhone 25?

Zdroj: tisková zpráva