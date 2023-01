Starší Fitbit náramky a hodinky přicházejí o další funkce

Od doby, co značku Fitbit oficiálně vlastní a produktově řídí společnost Google, došlo u těchto populárních náramků a hodinek k několika změnám. Vyloženě pozitivním, ale i méně příjemným. Do Fitbit zařízení se například vydala Peněženka Google, na druhou stranu ale všechna přišla o jeden ze způsobu propojení s PC. Pro některé majitele nositelné elektroniky této značky máme nyní další nemilou zprávu. Modely Fitbit Sense, Versa 3 a Versa 2 přijdou brzy o možnost přehrávat hudbu z platforem Pandora a Deezer.

Zatímco první jmenovaná služba v ČR oficiálně nefunguje, Deezer by u nás mohl mít několik uživatelů, kteří si ve zmíněných hodinkách rádi hudbu pouštěli. To už za pár týdnů nebude možné. “Dále již nebudete moci stahovat stanice Pandora nebo přidávat seznamy skladeb Deezer do svého zařízení, ani nebudete moci přehrávat nic, co jste si dříve stáhli,” oznamuje Fitbit smutnou změnu, která vejde v platnost už 31. března.

Pokud to samé postihne i Spotify, definitivně tímto ze zařízení značky Fitbit zmizí možnost přehrávat hudbu skrze aplikace třetích stran. Důvod není jasný, ale Google se teoreticky může snažit přesvědčit zákazníky pořídit své nové Pixel Watch.

Jak často si pouštíte hudbu ze zápěstí?

Zdroj: XDA