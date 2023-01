Android 13 v Samsung mobilech trápí některé Fitbit náramky

Společnost Samsung dál pokračuje v úctyhodném tempu zavádění systému Android 13 a nadstavby One UI 5 do svých mobilních zařízení a ačkoli jde většina důležitých věcí dle plánu, úplně bez zádrhelů to není. Jedním z nich je například aktuální problém, který trápí majitele náramků Fitbit Charge 5 a Fitbit Luxe. U jedněch z nejnovějších produktů této značky nefunguje synchronizace s aplikací v Samsung telefonech, ve kterých běží právě Android 13.

Zprávy o tomto zádrhelu jsou nalezení různě po internetu, nicméně hlavně na stránkách podpory Fitbitu. Zde také administrátoři ujišťují, že společnost již o problému ví a řeší jej. “Identifikovali jsme hlavní příčinu chyby a pracujeme na opravě, kterou předpokládáme uvolnit prostřednictvím aktualizace aplikace na začátku roku 2023,” zní odpověď překvapeným uživatelům zmíněných náramků.

Pokud máte Fitbit Charge 5 či Fitbit Luxe a uvedený problém se vás také týká, máte dvě možnosti. Buď momentální absenci synchronizace přečkat do doby, než vývojáři chybu opraví, nebo funkční aplikaci dočasně nainstalovat do jiného zařízení.

Jak důležitá je pro vás synchronizace dat z hodinek či náramku?

Zdroj: XDA