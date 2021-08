EKG a co dál? Unikly podrobnosti k náramku Fitbit Charge 5

Je to jen pár dní, kdy k chytanému náramku Fitbit Charge 5 uniklo několik oficiálních snímků. Ty ukazují minimálně na to, že se designéři rozhodli jít trochu jiným směrem v oblasti vzhledu. I uvnitř zařízení ale dojde k minimálně jedné důležité změně. Aktuálně uniklé video totiž potvrzuje, že náramek bude skutečně disponovat funkcí EKG. Přítomné bude také měření stresu prostřednictvím EDA senzoru nebo běžecký mód zaměřený na udržování tempa.

Propagační záběry dále zmiňují třeba “stovky” posilovacích rutin v aplikaci, personalizovaná doporučení cviků nebo analýzu kvality spánku. Na několika záběrech jde na displeji vidět datum 23. října, což odkazuje na dříve odhadovaný termín uvedení. Uvedené vychytávky většinou přímo počítají s účtem Fitbit Premium. Cenu náramku video nezmiňuje, ale podle dosavadních tipů a úniků by měla novinka stát 179 dolarů. Tedy asi 3 900 Kč.

Fitbit Charge 5 by se měl prodávat ve třech barvách – černé, stříbrné s modrým řemínkem a zlaté s béžovým řemínkem. Uvidíme, jestli se u nás dostane do první desítky nejpopulárnějších. Současný Charge 4 to nedokázal.

Jaké funkce očekáváte od chytrého fitness náramku?

Zdroj: acentral