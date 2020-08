Firefox pro Android dostává obrovský update. Jaké novinky přináší?

Firefox pro Android je a vždycky byl oblíbenou alternativou ke Google Chrome, který je samozřejmě mnohem populárnější. Jenže ani liška nezahálí a svůj prohlížeč neustále vylepšuje. Nyní Firefox pro Android dostává obrovský update, který přináší přepracovaný design, jehož hlavním cílem je zrychlit a usnadnit jeho používání.

Na svém blogu Mozilla poznamenala, že byla tato aktualizace pojmenována jako Firefox Daylight a označuje to jako nový začátek tohoto prohlížeče na operační systém Android. Disponuje zjednodušeným grafickým rozhraním, které například již nemá viditelné tlačítko zpět (přesto je ale stále k dispozici) a umožní třeba i přesunutí vyhledávací lišty do spodní části obrazovky. To se může hodit zejména při používání jednou rukou. Firefox dostal také funkci obraz v obraze či jednodušší přepínání mezi tmavým a světlým režimem.

Firefox doznal změny také co se týče doplňků. Jejich podpora byla totiž řádně vylepšena a umožňuje přizpůsobení prohlížeče tak, jak vám vyhovuje. Můžete si instalovat například správce stahování či hesel. Jednotlivé karty lze nyní také uspořádat do jednotlivých kolekcí. To může pomoct v případě, že se jich vám nahromadí několik desítek.

Uvidíme tedy, zda se bude tato aktualizace uživatelům líbit. Recenze na Google Play totiž hovoří spíše opačně. Lidé obecně nemají rádi změny a na nový design si spíše stěžují. Někteří mají dokonce problémy i se stabilitou.

Co říkáte na novou aktualizaci Firefox?

