Filmaři předělávají nejnovějšího Bonda. Do scén musí aktuální Nokia mobil

Aktuální situace spojená s bojem proti šíření koronaviru měla, má a bude mít za následek velkou spoustu věcí. Našli bychom negativní i pozitivní příklady. A občas i trochu zvláštní, i když logické kuriozity. Jednou z nich je rozhodně cesta nového filmu s legendárním agentem Jamesem Bondem do kin. Snímek No Time to Die je mimo jiné zajímavý tím, že má dle sponzorské marketingové smlouvy ukázat jeden z nejnovějších telefonů značky Nokia. A v tom je právě v současné situaci potíž. Jde o film s první klapkou již v roce 2019, který měl jít i s ukázkou nového telefonu do kin v roce 2020. To, jak minimálně filmoví fanoušci vědí, se nakonec nestalo. Důsledkem toho teď filmaři předělávají posledního Jamese Bonda mimo jiné i kvůli tomuto Nokia telefonu.

O informaci se s magazínem The Sun podělili někteří členové štábu. Vzhledem k okolnostem se Nokia a další značky rozhodly zatlačit na tvůrce filmu, aby nahradili jejich produkty za novější. Podle všeho jde nejen o zmíněný mobil, ale i o hodinky Omega, šampaňské Bollinger nebo boty Adidas. Nebylo specifikováno, zda půjde přímo o dotáčky, nebo se o nahrazení postarají jen grafici a editoři. Možná půjde o kombinaci obojího.

Času je asi ještě dost. Aktuálně stanovené datum premiéry je říjen 2021. Zatímco filmaři předělávají samotný snímek i kvůli Nokia telefonu, fanoušci série netrpělivě řeší také otázku, kdo bude Jamese Bonda nadále hrát. Daniel Craig v roli končí a nové jméno by mělo být oznámeno až po premiéře No Time to Die.

Který telefon by se nakonec mohl ve filmu objevit?

Zdroj: The Sun