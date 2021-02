Znáte film Téměř dokonalá tajemství? Ukazuje, co vše skrýváme v mobilu

Telefony jsou jistě naší nejosobnější věcí a skoro každý z nás v něm má nějaké malé tajemství, které ví jen on sám. Přestože se hodně lidí chvástá tím že v telefonu nemají co skrývat, málokdy tomu tak opravdu je. Film Téměř dokonalá tajemství ukazuje, jak to dopadne když si všichni u stolu mohou kontrolovat zprávy a hovory dávají na reproduktor.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Film Téměř dokonalá tajemství

Snímek Téměř dokonalá tajemství je německým remakem italského originálu Naprostí cizinci, který je za nás ještě trochu lepší. Remake je méně vážný a přestože herecké výkony nejsou špatné, originál je uvěřitelnější. O co tedy ve filmu jde? Přátelé se svými polovičkami jsou pozváni na večeři k dalšímu páru. Má se jednat o další klidný večer a přestože se nemají někteří příliš v lásce, mají dostatek sebereflexe k tomu, aby své názory neříkali nahlas.

Téměř dokonalá tajemství (2020) CZ dabing HD trailer /s herci z Fakjů!/

Při večeření dojde k nápadu, že všichni odloží své telefony na stůl a cokoliv přijde, ať se jedná o pracovní hovor nebo SMS musí přečíst nahlas. Přestože vše začíná poměrně klidně a vtipně, postupně začíná přituhovat. Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstal přáteli, manželi, rodiči nebo třeba milenci? I ti, kteří totiž dobře známe mohou být v některém ohledu cizinci.

Máte i vy v telefonu svá tajemství?