6 tipů od FBI, jak nenaletět internetovým podvodníkům

Podvodníci využívají ke svým propracovaným trikům i umělou inteligenci

Nechat se napálit je čím dál snazší

FBI nabízí zaručené rady, jak každému filutovi vytřete zrak

Internetových podvodů přibývá a jsou stále propracovanější. Hackeři k nim čím dál častěji využívají i umělou inteligenci a svým obětem se pokoušejí namluvit, že jim volá nebo píše třeba člen jejich rodiny. Rozpoznat takový phishingový útok někdy není snadné – zvlášť když se útočník snaží vyvolat pocit časové tísně.

A protože varování policie, bank a různých úřadů pořád nestačí, vydala k rostoucímu počtu útoků zneužívajících umělou inteligenci varování i FBI (Federální úřad pro vyšetřování). Dokument vyvěšený na webu FBI nese název Criminals Use Generative Artificial Intelligence to Facilitate Financial Fraud (Zločinci využívají generativní umělou inteligenci k usnadnění finančních podvodů) a obsahuje nejen popis nejčastějších praktik (generovaný text, obrázky nebo videa), ale i návod, jak se ubránit.

Jednoslovné heslo vás ochrání

Pokud volá cizí člověk vydávající se za pracovníka banky a tvrdí vám, že váš účet byl napaden, je těžší ověřit si jeho totožnost. Ale v poslední době přibývá útoků, kdy se hackeři díky umělé inteligenci „proměňují“ přímo ve členy rodiny – matku, otce, babičku, vnuka… Mohou pak psát, volat a žádat o zaslání peněz.

Abyste získali jistotu, že vás kontaktuje váš skutečný příbuzný, je dobré prověřit si to. Jenže i s umělou inteligencí si můžete psát a dostává se vám běžných odpovědí. Proto FBI namísto obecné konverzace radí ověření prostřednictvím hesla. Spolu se svými blízkými si dohodněte tajné heslo ve formě jednoho slova, které všichni znáte. S jeho pomocí se pak můžete ujistit, že vás žádá o peníze váš skutečný vnuk nebo syn.

Je to sice smutné, že už si musíte „proklepnout“ i své příbuzné a nelze věřit ani jejich telefonnímu číslu, ale bohužel je to tak.

Další formy prověřování

Federální úřad pro vyšetřování doporučuje ale i další metody, jak spolehlivě rozpoznat phishing a odhalit hackera tvářícího se jako váš příbuzný, nadřízený, přítel nebo jako známá osobnost promlouvající z videa. Podvod snadno rozpoznáte podle následujících znaků:

Na fotkách a videích hledejte drobné nedokonalosti – zkreslené ruce, nerealistické módní doplňky, nesoulad mezi hlasem a pohybem rtů, zvláštní pohyby, nesouměrnosti ve tváři…

– zkreslené ruce, nerealistické módní doplňky, nesoulad mezi hlasem a pohybem rtů, zvláštní pohyby, nesouměrnosti ve tváři… Pozorně naslouchejte hlasu – soustřeďte se na tón i volbu slov, což vám snadno prozradí, jestli jde skutečně o vašeho příbuzného nebo přítele nebo o strojový hlas AI.

– soustřeďte se na tón i volbu slov, což vám snadno prozradí, jestli jde skutečně o vašeho příbuzného nebo přítele nebo o strojový hlas AI. Ověřte si totožnost volajícího – nejsnazší je zavěsit a zavolat mu nazpátek, případně kontaktovat instituci, z níž člověk údajně volá.

– nejsnazší je zavěsit a zavolat mu nazpátek, případně kontaktovat instituci, z níž člověk údajně volá. Neposílejte peníze ani kryptoměny jen na telefonickou či písemnou žádost a rozhodně ne lidem, které osobně neznáte.

jen na telefonickou či písemnou žádost a rozhodně ne lidem, které osobně neznáte. Vymažte ze sociálních sítí a jiných míst svou podobu a hlas – to vše je dnes snadno zneužitelné; případně zvyšte soukromí svého účtu a omezte okruh sledujících.

