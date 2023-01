Funkce Fast Pair má dost usnadnit nastavení nového mobilu

Pokud jste v poslední době připojovali k Android telefonu hodinky či sluchátka, dost možná jste se dostali do kontaktu s funkcí Fast Pair. Tato několik let stará vychytávka je součástí systému a umožňuje přes Bluetooth připojovat a nastavovat zařízení lehce na pár kliknutí, aniž byste se museli hrabat v nějakém podrobnějším nastavení. V brzké době se mají na seznam podporovaných zařízení dostat třeba i elektronická pera, lokalizační přívěsky a podle nedávného objevu dokonce i telefony a tablety.

Dost možná nově přicházející řada vlajkových telefonů Samsung Galaxy S23 přijde s vylepšenou funkcí Fast Pair, která podstatně usnadní nastavení nového Android zařízení. V nové verzi má prý toto prostředí rozpoznat zatím nenastavený telefon či tablet a nabídnout průvodce s prvními kroky, pokud bude uživatel chtít například přenést nastavení nebo soubory. Tyto kroky budou záviset na konkrétní značce zařízení, ale pro váhající majitele nových zařízení to rozhodně může být velká změna k lepšímu.

Po seznámení se základními možnostmi a doporučeními už by měla zařízení dále využívat zavedené postupy. Například v případě dvou Samsung telefonů by mohla funkce Fast Pair doporučit přenosovou aplikaci Samsung Smart Switch. Zatím není jasné, jak funkce případně naloží s přenášením dat nebo nastavení u zařízení rozdílných značek, ale můžeme doufat, že výsledek bude co nejintuitivnější.

Jak jste si poradili s prvním nastavením vašeho mobilu?

Zdroj: 9to5