Vzpomínáte na FarmVille? Hra, kterou na Facebooku hrál snad každý se vrací se třetím dílem

Skoro se tomu až nechce věřit, ale od vydání prvního FarmVille uběhlo už přes 10 let. Jedná se o hru, kterou ve své době na Facebooku minimálně vyzkoušel snad každý uživatel. Co víc, klidně bychom se i vsadili, že pro některé uživatele byla i důvodem samotné registrace na této sociální síti. Dnes je tato značka možná jen stínem své někdejší slávy, ale rozhodně ji nelze označit za bezcennou. Na to ostatně spoléhá i její vydavatel a již brzy by měl dorazit v pořadí již třetí díl jehož celý název zní FarmVille 3 – Animals.

Návrat legendy Facebooku tentokrát na mobily

V tomto případě ale Zynga bude s touto značkou chtít prorazit především na chytrých telefonech s operačním systémem Android a iOS. Jak už název samotné hry napovídá, tentokrát se bude hodně točit okolo zvířat, kterých zde má být více než 150 druhů. Vedle očekávaných zvířat jako jsou třeba slepice, ovce, prasata nebo třeba koně se však můžete těšit také na řadu exotických a na farmě obvykle ne zrovna vítaných návštěvníků. O jednotlivá zvířata pak budete moci pečovat od mláďat a plněním úkolů si odemykat jejich další druhy. Vedle toho vám bude k ruce až 30 pomocníků, kteří vám umožní například těžit dřevo, rybařit, či třeba péct.

Welcome Home – FarmVille 3 Reveal Trailer

Pokud máte podobné tituly rádi a hodláte dát FarmVille 3 – Animals šanci, připravte se na 4. listopadu kdy hra oficiálně vychází. Pokud se navíc rozhodnete pro předběžnou registraci, dostanete do začátku i nějaký ten bonus. Podobné hry se těší zejména u příležitostných hráčů velké oblibě. Na druhou stranu jsou právě takovýchto titulů plné obchody s aplikacemi a bude tak přinejmenším zajímavé sledovat, zda se třetímu dílu podaří prorazit a alespoň částečně navázat na úspěch jedničky, která byla po úctyhodných 11 letech “vypnuta” před necelým rokem – 31.prosince 2020.

Hráli jste některý z dílů série FarmVille?

