Zloději znají různé způsoby, jak krást auta – ale policie v americkém státě Massachusetts teď odhalila jeden zcela nový a naprosto nevídaný trik. Vychytralí zlodějíčci využili moderní technologie a s trochou znalostí programování a šikovným skenerem dokážou ukrást prakticky jakékoliv auto. Stačí jim k tomu pouze 2 věci – pořídit si „falešný“ prázdný klíč a naprogramovat si ho se skenerem jakožto klíč k autu. Pak odjedou s jakýmkoliv autem, které má vstup USB pro provádění diagnostiky a startovací tlačítko.

Tento typ krádeží je velmi nenápadný a hlavně rychlý. Základem ovšem je, že zloděj musí natrefit na nezamčené auto (s falešným klíčem ho totiž nedokáže odemknout). Nebo se do něj musí násilím vloupat. Pak už mu stačí jen nasednout a připojit naprogramovaný USB klíč se skenerem k portu pro diagnostiku. Namísto běžné diagnostiky problémů se tím nahraje pokyn k nastartování.

Pak už stačí jen stisknout startovací tlačítko a odjet. To vše je podle policie záležitostí pouhých 30 vteřin.

Newtown police say one minute is all it takes for thieves to steal vehicles without the key . This video shows a person breaking into a car. Investigators tell me the scanning device he’s using will starts the car. Anyone can buy it. This is a trending crime right now. @Local12 pic.twitter.com/Ovqt6ViRUy

— Marella Porter (@marellasp) August 12, 2024