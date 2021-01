Chcete hrát Cyberpunk 2077 na mobilu? Takto to rozhodně nezkoušejte

Nová videohra Cyberpunk 2077 je nejen mezi hráči extrémně skloňovaným tématem a pravděpodobně jde o nejočekávanější titul roku 2020. I když po technické stránce úplně nesplnila očekávání, těší se opravdu velké popularitě. Vyzkoušet by ji chtěl pomalu každý a to ideálně na jakékoli platformě. Majitele výkonných smartphonů by například mohla nalákat vidina hraní na mobilu. Jde to, jen je potřeba znát možnost a omezení. A také se vyvarovat extrémně nebezpečným nápadům a cestám. Společnosti Kaspersky se například povedlo objevit zákeřný web, na němž se nachází falešný mobilní Cyberpunk 2077.

V prvé řadě je potřeba upozornit, že skutečná mobilní verze této hry nevyšla. Alespoň ne ve formě “klasické” aplikace ke stažení. Přesně tu se přitom snaží tento podvodný web (na který schválně ani neodkazujeme) propagovat. Navozuje přitom dojem legitimního obchodu, včetně informací o údajném počtu instalací a vymyšlenými uživatelskými recenzemi. V dotyčné aplikaci se však nenachází hra, nýbrž zákeřný ransomware. Jakmile uživatel vyhoví přístupu k souborům, falešný mobilní Cyberpunk 2077 je zašifruje a požaduje výkupné.

Dejte si tedy na tuto vábničku velký pozor. Může to skončit velmi nešťastně. Pokud máte zájem zahrát si tuto novinku na mobilu, využijte cloudových služeb jako třeba Google Stadia. Ta je od konce loňského roku dostupná i v ČR. Vydání plné mobilní verze Cyberpunku je zatím v nedohlednu. Vývojáři nyní usilovně pracují na variantě pro PlayStation 5. Obecně je dobré mít se v souvislosti s instalací této hry a případných doplňků na pozoru. Přitahuje velkou spoustů hackerů a útočníků, kteří se snaží zneužít důvěřivosti a dychtivosti uživatelů.

Už jste zkoušeli Cyberpunk 2077? Na jaké platformě?

Zdroj: TZ Kaspersky