Konec botům a falešným profilům? Facebook zavádí novou metodu ověření. Hlavní stránka Zprávičky Facebook má novou metodu, jak odhalit falešné profily Nově budete moci získat odznak, který ostatním potvrdí, že je za vašim profilem skutečný člověk Má to však i dva háčky Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 26.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Facebook je bohužel plný falešných profilů a botů. Některé takové profily jsou víceméně neškodné, jiné šíří dezinformace a některé dokonce přímo slouží k páchání trestné činnosti. Společnost Meta, která za Facebookem stojí, tak přišla s metodou, jak snadno a rychle zjistit, zda je za daným profilem skutečně ten člověk, za kterého se vydává. Tato metoda má však svá úskalí. Nový odznak řekne všem, že jste to opravdu vy Metoda spočívá v novém odznak „Facebook Verified“ na profilu. Ten získáte, pokud projdete verifikačním procesem sestávajícím z pořízení krátkého selfie videa. Následně Facebook porovná data z vaší tváře s vašimi fotkami na profilu a pokud se budou shodovat, získáte zmíněný odznak. Celý proces by neměl zabrat víc, než pár minut a tento odznak pak bude viditelný nejen na vašem profilu, ale například i na Marketplace či v různých skupinách. Úskalí, která tato metoda přináší jsou pak přinejmenším dvě. Zaprvé bude záležet na rozšířenosti dané verifikace. Pokud bude spíše sporadická, asi nikoho příliš nepřekvapí, když u nějakého profilu daný odznak nebude. A zadruhé. Pokud patříte mezi uživatele, kteří neradi s Facebookem sdílí svá osobní data a na profilu žádnou svou fotografii nemáte ani nejste na žádné označeni, Facebook pochopitelně nebude mít s čím zmíněné selfie video porovnat. Nemluvě o tom, že řadě uživatelů nebude už z principu po chuti poskytovat samotné selfie video. Funkce Facebook Verified bude dostupná všem uživatelům, kteří již dosáhli 18 let. Nové ověření pak bude zaváděno postupně ve vlnách, přičemž na blíže nespecifikovaných trzích by již v tuto chvíli mělo být dostupné. Využijete funkci Facebook Verified? Zdroj: GSMArena.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnost Facebook Meta sociální síť Sociální sítě Zabezpečení Mohlo by vás zajímat 33 nebezpečných rozšíření pro Google Chrome shromažďuje hesla a citlivé údaje. Máme kompletní seznam! Jana Skálová 6.1.2025 Xiaomi má nový chytrý trezor! Je malý, levný a odemknete ho za půl sekundy Jakub Kárník 10.12.2024 WhatsApp u soudu: přelomový rozsudek ukazuje, kdo zodpovídá za sledování uživatelů Jana Skálová 29.12.2024 Jak smazat Instagram? Poradíme, jak dočasně nebo trvale odstranit účet David Trlica 4.2.2019 5 důvodů, proč si vypínat Wi-Fi v mobilu Jana Skálová 1.11.2024 Google zavádí nová bezpečnostní pravidla pro Android. Možná kvůli nim nespustíte aplikace Jana Skálová 16.12.2024