Konec botům a falešným profilům? Facebook zavádí novou metodu ověření.

  • Facebook má novou metodu, jak odhalit falešné profily
  • Nově budete moci získat odznak, který ostatním potvrdí, že je za vašim profilem skutečný člověk
  • Má to však i dva háčky

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Vašek Švec
Vašek Švec
26.7.2026 16:00
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Facebook Verified
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Facebook je bohužel plný falešných profilů a botů. Některé takové profily jsou víceméně neškodné, jiné šíří dezinformace a některé dokonce přímo slouží k páchání trestné činnosti. Společnost Meta, která za Facebookem stojí, tak přišla s metodou, jak snadno a rychle zjistit, zda je za daným profilem skutečně ten člověk, za kterého se vydává. Tato metoda má však svá úskalí.

Nový odznak řekne všem, že jste to opravdu vy

Metoda spočívá v novém odznak „Facebook Verified“ na profilu. Ten získáte, pokud projdete verifikačním procesem sestávajícím z pořízení krátkého selfie videa. Následně Facebook porovná data z vaší tváře s vašimi fotkami na profilu a pokud se budou shodovat, získáte zmíněný odznak. Celý proces by neměl zabrat víc, než pár minut a tento odznak pak bude viditelný nejen na vašem profilu, ale například i na Marketplace či v různých skupinách.

Facebook Verified

Úskalí, která tato metoda přináší jsou pak přinejmenším dvě. Zaprvé bude záležet na rozšířenosti dané verifikace. Pokud bude spíše sporadická, asi nikoho příliš nepřekvapí, když u nějakého profilu daný odznak nebude. A zadruhé. Pokud patříte mezi uživatele, kteří neradi s Facebookem sdílí svá osobní data a na profilu žádnou svou fotografii nemáte ani nejste na žádné označeni, Facebook pochopitelně nebude mít s čím zmíněné selfie video porovnat. Nemluvě o tom, že řadě uživatelů nebude už z principu po chuti poskytovat samotné selfie video.

Funkce Facebook Verified bude dostupná všem uživatelům, kteří již dosáhli 18 let. Nové ověření pak bude zaváděno postupně ve vlnách, přičemž na blíže nespecifikovaných trzích by již v tuto chvíli mělo být dostupné.

Využijete funkci Facebook Verified?

Zdroj: GSMArena.com

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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