Streamování her už minimálně poslední dva roky hýbe IT světem. Vlastní řešení nabízí Nvidia, Microsoft, Google i třeba Sony. Nyní se k těmto velikánům přidává další gigant. Facebook právě představil vlastní streamování her, které je však hodně odlišné. Doposud jsme se mohli setkat se streamováním PC a konzolových her. Facebook se vydal cestou streamování mobilních her. Jaký pro to má důvod?

Facebook se pustil do streamování mobilních her

Hry se již nyní dají nalézt na stránce fb.gg/play a dají se spustit na PC, tabletu či telefonu. Bohužel v současné době je tato služba dostupná pouze pro USA a rozšiřování na další trhy se očekává v roce 2021. Všechny dostupné hry mají společné to, že jsou dostupné zdarma na Android. Většina z nich má i dodatečné nákupy za reálné peníze. Přímo placené hry ale k dispozici nejsou.

Pokud se podíváme na samotné hry, tak se například jedná o Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure nebo třeba PGA Tour Golf Shootout. Potěší fakt, že hry můžete hrát přímo proti uživatelům, kteří je mají normálně nainstalované, takže například v multiplayerových hrách nebudete trpět nedostatkem hráčů, pokud by se náhodou služba neujala.

Důvody pro streamování mobilních her jsou v podstatě dva. Jednak s nimi má společnost bohaté zkušenosti díky Facebook Gaming. Tím hlavním důvodem jsou však reklamy. Facebook doufá, že v blízké budoucnosti zmizí staré reklamy s obrázky či videem. Místo toho vidí budoucnost v demoverzích, které si budou moct uživatelé rovnou vyzkoušet. Ostatně interaktivní reklamy v podobě hříček už jsou poměrně běžné. Se streamováním her by se to však mohlo posunout o úroveň dále.

Vítáte tuto novinku od Facebooku?

Zdroj: gsmarena.com