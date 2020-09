Jak přenést fotky a videa z Facebooku do Fotek Google či Dropboxu?

Velká pětka Apple, Facebook, Google, Microsoft a Twitter se v roce 2018 domluvila, že by bylo fajn zajistit uživatelům jednoduchou přenositelnost dat mezi různými službami. Vznikl tak Data Transfer Project, který si klade za cíl vyvíjet cesty, jak data převádět. První významnější výsledek se objevil v květnu, když Facebook oznámil možnost přenesení galerií do služby Fotky Google. Slíbil přitom, že další cílové destinace budou postupně přibývat. Stalo se tak před několika hodinami, kdy Facebook oznámil, že nástroj pro přenos fotek a videí teď podporuje nejen Fotky Google, ale nově i Dropbox a Koofr. Opět jsme se dozvěděli, že tím snaha nekončí a další podporované platformy budou dál přibývat. Jelikož ale zůstává postup stejný, můžeme si ukázat obecný návod, jak na to.

Dropbox: Cloud Storage to Backup, Sync, File Share Dropbox, Inc.

Facebook pro tento účel už dříve vyvinul speciální prostředí, které kopírování zprostředkovává. Nebojte, nejde o žádnou speciální aplikaci a ani k tomu nejsou potřeba žádné složitosti. Stačí použít jednoduchý interaktivní formulář, ve kterém v několika krocích “naklikáte” vše potřebné a můžete vesele přenášet. Zmíněné prostředí je k nalezení v mobilní aplikaci Facebook a také v jeho webové podobě. Přenosy jsou tedy možné na libovolné platformě.

Jak na přenos Facebook fotek a videí do služeb Google Fotky či Dropbox