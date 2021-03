Facebook oficiálně spustil aplikaci Instagram Lite, kterou testuje již několik měsíců. Odlehčená verze nabídne hromadu funkcí z klasické verze, využívá méně mobilních dat a je mnohem méně náročná na výkon, což by mohlo oslovit uživatele s low-end telefony.

Facebook představil Instagram Lite

Nová aplikace má velikost pouhé 2 MB a velké množství výpočtů prý probíhá na straně serveru. Vývojáři odebrali několik animací, přechodů a náročných AR filtrů, ale spousta funkcí zůstala. Například je možné do příběhů nadále přidávat GIFy, samolepky, smajlíky či efekty. Hned od prvního dne bude v aplikaci dostupný tmavý režim, který přepne bílé pozadí na tmavé s šedým textem.

Instagram Lite Instagram

Aplikace je již k dispozici na Google Play a to ve více než 170 zemích. Facebook přislíbil, že brzy bude aplikace dostupná ve všech zemích. Prozatím bude aplikace také bez reklam, ovšem vývojáři prý usilovně pracují na možnostech monetizace, takže to je zřejmě dočasné. Na jak dlouho? To zatím nevíme.

Jak často chodíte na Instagram?