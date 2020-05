Facebook představil dvacetičlennou dozorčí radu, která bude mít za úkol dohlížet porušování zásad. Tato rada bude vydávat rozhodnutí ohledně nenávistných projevů, sexuálního obtěžování a soukromí uživatelů Facebooku a Instagramu. Bude mít hlavně dost nelehký úkol balancovat mezi svobodou projevu a porušováním zásad Facebooku. V tomto tato sociální síť neměla příliš jasno a občas byly smazány i příspěvky, u nichž bylo právě porušování zásad dosti diskutabilní.

Nechvalně známým příkladem je odstranění ikonické fotografie “napalmové dívky”. Tato fotografie z vietnamské války, za kterou její autor dostal v roce 1973 Pulitzerovu cenu byla odstraněna proto, že zobrazuje nahou dívku. Nicméně nahota na této fotografii není prvoplánová, devítiletá vietnamská dívka si šaty strhla poté, co byly zapáleny napalmem. V České republice došlo k podobnému případu, kdy Facebook za “porušení zásad komunity” odstranil také historickou fotografii. Jedná se v tomto případě také o ikonickou fotku z konce druhé světové války, kde vojáci Rudé armády vztyčují sovětskou vlajku nad Richstagem. Dozorčí radu, kterou Facebook nyní představil čeká úkol zasáhnout právě v podobných případech.

Tato rada by měla být na Facebooku zcela nezávislá. Její konečné rozhodnutí by mělo mít větší váhu než rozhodnutí samotné společnosti Facebook. Dozorčí radu bude tvořit 20 členů. Mezi jmény, které Facebook představil je spousta zajímavých osobností. Mezi nimi například bývalý dánských premiér Helle Thorning-Schmidt, bývalý šéfredaktor britského deníku The Guardian Alan Rusbridger nebo redaktorka Jakarta Post Endy Bayuni.

Zdroj: Independent.co.uk