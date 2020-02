Na sociální síti Facebook se šíří další hoax. Nevěřte podobným statusům

Dříve byl Facebook hoax zpráv plný. Kolem roku 2012 – 2015 jsme neustále četli statusy typu “zkopíruj si toto na svůj profil, pokud nechceš…” a doufali jsme, že jsou tyto hlouposti nadobro pryč. Nedávno jsem však četl u dvou přátel na Facebooku další hoax, kterému věří více lidí, než by se mohlo na první pohled zdát.

Facebookem se šíří další poplašná zpráva

Text hoaxu: „Nedávám FACEBOOKU povolení sdílet cokoli z mých příspěvků, které jsem dal na jejich stránku, fotky, nebo příspěvky, telefonní čísla nebo e-maily .. Absolutně nic, co můžete použít v jakémkoliv konání bez mého písemného povolení nebo verbálního souhlasu. Nezapomeňte, že zítra začíná nové pravidlo Facebooku, kde mohou používat vaše fotky. Nezapomeňte na termín dnes !!! Dá se vse použít v soudních věcech proti vám. Vše, co jste kdy zveřejnili, se od dnešního dne stane veřejně i zprávy, které byly vymazány nebo fotky povoleny. Nestojí to nic za jednoduchou kopii, lépe bezpečně než litovat. Novinky kanálu 13 hovořili o změně pravidel ochrany osobních údajů Facebooku. Nedávám Facebook ani žádným subjektům spojeným s povolením Facebooku používat moje fotky, informace, zprávy či příspěvky, tak minulost, přítomnost i budoucnost. S tímto výrokem dávám upozornění Facebooku, že je přísně zakázáno zveřejňovat, kopírovat, distribuovat nebo podniknout jakékoliv jiné kroky proti mně na základě tohoto profilu nebo jeho obsahu. Obsah tohoto profilu jsou soukromé a důvěrné informace. Porušení soukromí může být potrestáno zákonem POZNÁMKA: Facebook je nyní veřejným subjektem. Všichni členové musí zveřejnit takovou poznámku. Pokud to preferujete, můžete zkopírovat a vložit tuto verzi. Pokud alespoň jednou nezveřejníte prohlášení, bude prakticky umožněno používání vašich fotografií, jakož i informace obsažené v aktualizacích statusu profilu. NESDÍLEJTE. Kopírovat a vložit. proto, podržte prst kdekoliv v tomto příspěvku a objeví se „kopie Klikněte na“ kopii „. Pak jděte na svou stránku, začněte nový příspěvek a položte prst kamkoliv do prázdného pole a paste.Hotovo“.

Je potřeba upozornit na fakt, že žádný takový status vám nepomůže. Pokud se totiž na Facebook zaregistrujete, souhlasíte se smluvními podmínkami. V nich je zmíněno, že souhlasíte s tím, že může společnost Facebook libovolně nakládat s obsahem, který na tuto sociální síť publikujete. Tím, že na svou zeď publikujete tento příspěvek tomu opravdu nezabráníte. Pokud tedy chcete chránit své soukromí, je vhodné sociální síť vůbec nepoužívat, nebo dávat pozor na to, co na ni publikujete.

