Facebook Gaming na Android oficiálně představen: cloudové hraní zdarma

Google a jeho Stadia, Microsoft xCloud a Nvidia GeForce NOW jsou vedoucími společnostmi na poli cloudového hraní. Všichni tři tito giganti nabízejí tyto platformy, které fungují na bází měsíčního předplatného. A není divu, že tím kdo se přidá jako další bude Facebook. Ten však nabízí tuto službu zatím výhradně pro Android a webový prohlížeč a to zdarma. Facebook Gaming, tak zní oficiálně název této služby.

Facebook Gaming oficiálně představen

To by měla být hlavní konkurenční výhoda, ovšem pokud něco Facebook poskytuje zdarma, možná byste si to měli dvakrát rozmyslet. O tom ale tento článek není a máme o něm jiný, který se problematikou zabývá více do hloubky. Facebook Gaming lze spustit přímo v aplikaci Facebook a hraní samozřejmě nevyžaduje žádné stahování her, můžete rovnou zamířit do akce.

Druhým velmi důležitým aspektem je výběr her, které můžete hrát. Zatím se zde nacházejí hry jako Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale, WWE SuperCard či Dirt Bike. Jak tedy vidíte všechny tyto hry jsou dostupné i v Google Play, takže Facebook zřejmě cílí na uživatele, kteří mají starý telefon, nebo malé úložiště. Facebook službu prozatím spustil v USA, ale co nevidět by se měla objevit i v Evropě.

Hráli byste mobilní hry přes cloud? Proč?