Jak ve Facebook aplikaci zobrazit nejnovější příspěvky přátel či stránek?

Je klidně možné a pravděpodobné, že už i vaše Facebook aplikace nový filtr příspěvků má, ale zatím jste na něj nenarazili. K jeho zobrazení je totiž potřeba trocha “pohybu” a neukazuje se jen tak. Panel můžete vyvolat tím, že v rámci projíždění kanálu s novinkami (newsfeedu) odrolujete obsah směrem nahoru (jakoby zpět). Z vlastní zkušenosti víme, že se to nemusí podařit napoprvé a možná by to mohli vývojáři ještě nějak vyladit. Časem by se vám měl každopádně ukázat a najdete na něm tři tlačítka – Hlavní stránka, Oblíbené a Nejnovější.

První z nich představuje klasické zobrazení založené na algoritmu. Pod druhou položkou jsou k nalezení příspěvky od vybraných oblíbených stránek a přátel. Ta třetí, pro nás v tento moment nejzajímavější, ukazuje jakékoli příspěvky pěkně chronologicky od nejnovějšího. Rozhodně chválíme, že toto Facebook konečně i do mobilní aplikace zavedl. Navíc i se šikovnou vychytávkou, kdy se položky Oblíbené a Nejnovější mohou ukázat i v hlavním horním menu, jestliže jsou využívány často. Více informací o této nové funkci případně najdete v oficiální nápovědě Facebooku.

Povedlo se? Našli jste tento nový filtr?