Komerční článek

Samsung spouští objednávky na telefony nové řady Galaxy S24. Jeho oficiální e-shop při této příležitosti nabízí mnoho bonusů k nákupu. Jen na www.samsung.cz zákazníci pořídí telefony Galaxy S24 v exkluzivních barvách a 1TB verzi Galaxy S24 Ultra. Dále potěší 25% sleva příslušenství, extra body v programu Samsung Rewards a samozřejmě výkupní bonus za staré zařízení ve výši až 2 500 Kč nebo nabídka vyšší paměti za cenu nižší.

Společnost Samsung představila svět technologického zítřka v nové řadě vlajkových telefonů z rodiny Galaxy S24. Modely Galaxy S24, větší S24+ a vrcholný kousek S24 Ultra probouzí budoucnost a přenáší AI do světa mobilních technologií. Zájemci si mohou nové modely předobjednat na e-shopu samsung.cz do 30. ledna 2024 či do vyprodání zásob se zajímavými bonusy a výhodami.

Exkluzivní barvy

Pouze na e-shopu samsung.cz jsou připraveny tři exkluzivní barevné kombinace modelů Galaxy S24. V základním provedení se nám nabídnou telefony inspirované přírodními materiály jako je onyx, mramor, kobalt a jantar. Tuto čtveřici rozšířil Samsung o ikonickou Jade Green po vzoru minerálů, hřejivou Sandstone Orange, která vás přenese do pouštních skal a krystalicky ledovou Saphire Blue.

Vyšší paměť za cenu nižší

Oblíbená předobjednávková akce nabízí zákazníkům do 30. ledna telefon s vyšší paměťovou variantou za cenu nižšího modelu. Pouze na e-shopu Samsungu a kamenných prodejnách bude k dispozici nejvyšší 1TB verze modelu Galaxy S24 Ultra. Zákazník tak při koupi telefonu s úložištěm 1 TB zaplatí tolik jako za stejný s paměťovou konfigurací 512 GB a ušetří až 6 000 Kč.

Ceny na e-shopu Samsung.cz k 17.01.2024 pro rodinu Galaxy S24 Cenové zvýhodnění „Vyšší paměť za nižší“ doporučená cena po slevě (17.1-30.1. 2024) Galaxy S24 Ultra 1 TB 44 490 Kč 38 490 Kč (sleva 6000 Kč) 512 GB 38 490 Kč 35 490 Kč (sleva 3000 Kč) 256 GB 35 490 Kč Galaxy S24+ 512 GB 30 990 Kč 27 990 Kč (sleva 3000 Kč) 256 GB 27 990 Kč Galaxy S24 256 GB 23 490 Kč 21 990 Kč (sleva 1500 Kč) 128 GB 21 990 Kč

Více produktů, více radosti

Na nejnovější vlajkové lodě se vztahuje také akce Čím více, tím výhodněji. Přidejte k novému telefonu celý ekosystém a dopřejte si výhody, které nabízí. Pokud k nákupu jednoho z modelů rodiny Galaxy S24 přidáte druhý vybraný produkt z jiné kategorie (například tablet, hodinky či sluchátka), získáte slevu 5 % a v kombinaci s třetí položkou slevu 10 %.

Stylové příslušenství

Samsung e-shop nabízí mimo špičkové elektroniky i stylové příslušenství, které ochrání a jeho design potěší. Při nákupu modelu z nejnovější rodiny Galaxy S24 získá zákazník 25% slevu na obaly, ochranné sklo, nabíječky a další příslušentství.

Body navíc potěší

Samsung si připravil novou novou akci pro držitele bodů ve věrnostním programu Samsung Rewards. Při koupi nových telefonů řady Galaxy S24 na e-shopu samsung.cz se dosavadně získané body navýší o 40 %. Například pokud zákazník použije k zaplacení Rewards body v hodnotě 1 000 Kč, bude celková hodnota bodů a tedy výsledná sleva 1 400 Kč. Mimo to obdrží zákazník 5 % z ceny v podobě bodů u modelu v základní barvě a 10 % u modelů v exkluzivních barvách.

Výkupní bonus, který se vyplatí

Zažít novou éru s Galaxy AI mohou zákazníci i díky výkupnímu bonusu na staré zařízení. Samsung odkoupí staré zařízení a zákazník k výkupní ceně získá navíc výkupní bonus až 2 500 Kč. Takový výkupní bonus je možné získat při nákupu Galaxy S24 Ultra a Galaxy S24+. Při koupi Galaxy S24 potěší výkupní bonus 1 500 Kč. Například při odprodeji starého modelu S23 Ultra může být výkupní cena až 18 000 v závislosti na stavu zařízení. Celkem tedy může zákazník ušetřit až 20 500 Kč. Akci lze využít na webu novysamsung.cz, který nabízí i podrobnější informace k výkupnímu bonusu.

Doprava zdarma i výhodné splátky

Samozřejmostí jsou i další bonusy nakupovaní na oficiálním e-shopu samsung.cz. Potěší doprava zdarma včetně možnosti využít 7 000 výdejních míst*(maximální hodnota objednávky je 30 000 Kč bez DPH). Na nákup nového telefonu řady Galaxy S24 není potřeba ani hotovost. Samsung na svém e-shopu nabízí možnost splátky rozložené do 10 nebo 24 měsíců s 0% navýšením.