Do telefonů v EU se příští rok vrátí vyměnitelné baterie. Nedělejte si ale přehnané naděje Od 18. února 2027 začne v EU platit nařízení vyžadující uživatelsky vyměnitelné baterie v telefonech a tabletech Legislativa zároveň obsahuje hromadu výjimek, díky kterým se aktuální vlajkové lodě povinnosti zřejmě vyhnou Náhradní baterie budou muset výrobci nabízet ještě pět let po ukončení prodeje posledního kusu daného modelu Adam Kurfürst Publikováno: 22.4.2026 12:10 Pamatujete si na doby, kdy vám v telefonu začala umírat baterie, vy jste prostě sundali zadní kryt a za pár sekund ji vyměnili za novou? Evropská unie by ráda něco podobného vrátila zpět do hry. Už za necelý rok, konkrétně 18. února 2027, vstoupí v platnost nařízení, podle něhož budou muset telefony prodávané na území unie obsahovat baterie, jež dokáže bez větších obtíží vyjmout i běžný uživatel. Kdo si ale při čtení nadšených titulků představí comeback éry Samsungu Galaxy S5, pravděpodobně bude zklamán. Celá věc totiž nemusí být tak jednoduchá. Co přesně nařízení říká? Háček první: Co vlastně znamená „běžně dostupný nástroj“? Háček druhý: Velká výjimka pro mnoho telefonů Co tedy od roku 2027 opravdu čekat? Je to tedy dobrá zpráva? Co přesně nařízení říká? Celá legislativa pod označením Regulation (EU) 2023/1542 byla schválena už v roce 2023, ale kvůli odloženému termínu platnosti se o ní teprve nyní začíná více mluvit. Hlavním cílem je snížit množství elektroodpadu, kterého v EU každoročně vzniká kolem 5 milionů tun, přičemž se recykluje méně než 40 %. Podle oficiálních čísel se na území unie prodá zhruba 150 milionů smartphonů a 24 milionů tabletů ročně, přičemž úspory spojené s delší životností zařízení by podle Bruselu mohly do roku 2030 dosáhnout až 20 miliard eur. Klíčová pasáž nařízení zní tak, že přenosná baterie musí být považována za vyjímatelnou, pokud ji lze z produktu vyndat pomocí běžně dostupných nástrojů, bez nutnosti použití speciálních či značkových nástrojů, tepelné energie nebo rozpouštědel. Pokud výrobce použití speciálního nástroje přesto vyžaduje, musí ho uživateli dodat zdarma spolu s telefonem. Kromě toho se zavazuje, že bude náhradní baterie nabízet ještě pět let poté, co poslední kus daného modelu opustil výrobní linku. Háček první: Co vlastně znamená „běžně dostupný nástroj“? Právě v definici nástrojů tkví zdaleka největší prostor pro výklad. Podle serveru 9to5Google, který se znění předpisu věnoval do detailu, lze za běžně dostupný nástroj považovat třeba klasický šroubovák typu Torx. Pokud se k baterii dostanete s nářadím, které si můžete koupit třeba u iFixit, nařízení je technicky splněno – byť výměna rozhodně nebude tak triviální, jak si ji mnozí představují. Problém nastává u tepelné energie. Drtivá většina moderních vlajkových lodí typu Google Pixel 10 nebo Samsung Galaxy S26 má zadní kryt přilepený k rámu silným lepidlem, které je nutné před demontáží zahřát horkovzdušnou pistolí. A právě použití tepelné energie nařízení explicitně zakazuje. Samsung se tomuto problému v posledních letech začíná vyhýbat tím, že baterie osazuje do speciálních „pouches“ s vytahovacími poutky, díky čemuž k manipulaci tepelné zpracování lepidla nepotřebujete. Háček druhý: Velká výjimka pro mnoho telefonů Ještě zajímavější věc se skrývá v Commission Regulation (EU) 2023/1670, tedy v doprovodném předpisu řešícím energetickou trvanlivost. Ten obsahuje zásadní výjimku, která povinnost uživatelsky vyměnitelné baterie ruší, pokud zařízení splní tři konkrétní podmínky najednou: Po 500 nabíjecích cyklech si baterie zachová alespoň 83 % původní kapacity Po 1000 nabíjecích cyklech si baterie zachová alespoň 80 % původní kapacity Zařízení musí disponovat krytím IP67 nebo vyšším A právě tady začíná být situace pro Google, Samsung i Apple dost komfortní. Podle oficiální dokumentace splňují všechny modely Pixelu počínaje Pixelem 8a limit 80 % kapacity po 1 000 cyklech, stejně jako iPhony od modelu 15. Samsung na tom bývá podle dostupných údajů obvykle ještě lépe, takže i nadcházející Galaxy S27 by měl výjimce vyhovět bez potíží. Zkrátka a dobře: pokud výrobce dodá dostatečně odolný telefon s dobře stárnoucí baterií, o její snadné vyměnitelnosti se může klidně dál příliš nestarat. Co tedy od roku 2027 opravdu čekat? Návrat k telefonům typu Samsung Galaxy S5, u něhož stačilo cvaknout zadní kryt a za pár sekund bylo po problému, zkrátka pravděpodobně nehrozí. Dnes už nejen vlajkové lodě hlavních značek mají odolnost IP68 a baterie přežívající 1 000 cyklů v drtivé většině případů, takže výjimku splní hravě. Většího významu tedy nařízení nabude spíše u levnějších zařízení, kde jsou parametry baterií i krytí horší – tam může paradoxně přinést větší změnu než u modelů, o nichž se dnes nejvíce mluví. Nejrealističtějším scénářem je postupný posun výrobců k modulárnějším konstrukcím, lépe zpracovaným lepidlům s možností demontáže bez tepla a případně přiložení drobného nářadí přímo v balení. Něco podobného už dnes praktikuje HMD u modelu Skyline, který je výrobci v součinnosti s iFixit navržen pro snadnou opravitelnost. Podle informací agentury Bloomberg se nařízení dotkne i chytrých brýlí, přičemž Nintendo údajně už má pro svou konzoli Switch 2 připravenou vyměnitelnou baterii. Je to tedy dobrá zpráva? Pro koncového uživatele je to určitě krok správným směrem, i když očekávání bychom si měli nastavit realisticky. Zázračně snadnou výměnu jako kdysi nečekejte, ale delší dostupnost náhradních baterií po dobu pěti let od ukončení prodeje modelu je pořádně užitečná. Na druhou stranu je potřeba si přiznat, že díky zmíněným výjimkám se u nejdražších modelů prakticky nic dramatického nezmění. Google, Samsung i Apple mají dobře našlápnuto k tomu, aby povinnostem unikli pouhým splněním nároků na odolnost a životnost baterie. Uvítali byste vyměnitelnou baterii ve své nové vlajkové lodi? Zdroje: 9to5Google, The Olive Press, EU-Lex, SamMobile, TechRadar, Bloomberg, O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi