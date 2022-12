Od ledna budou levnější data v rámci EU roamingu

Téměř rok poté, co orgány EU schválily prodloužení takzvaného “Roam like at home” neboli regulovaného evropského roamingu do roku 2032, vstupuje v platnost nové nařízení, které se při cestování v rámci kontinentu postará o levnější data. Cena za 1 GB přenesených dat se bude snižovat každý rok a první vlna zlevnění přichází již 1. ledna 2023.

“V souladu s nařízením EU o roamingu č. 2022/612 budou od 1. ledna 2023 sníženy maximální velkoobchodní ceny za GB dat v roamingu v zemích Evropské unie z 2 EUR na 1,8 EUR. Po přepočtu průměrem referenčních směnných kurzů bude tento strop ve výši 44,346 Kč bez DPH za 1 GB,” uvádí ve své poslední monitorovací zprávě Český telekomunikační úřad. Cena se bude postupně snižovat až na úroveň jednoho eura za gigabajt, což nastane do pěti let.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/612 Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat poskytovateli roamingu za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím navštívené sítě, nesmí překročit ochranný limit ve výši 2,00 EUR za gigabyte přenesených dat. Tato maximální velkoobchodní cena se dne 1. ledna 2023 sníží na 1,80 EUR za gigabyte přenesených dat, dne 1. ledna 2024 na 1,55 EUR za gigabyte, dne 1. ledna 2025 na 1,30 EUR za gigabyte, dne 1. ledna 2026 na 1,10 EUR za gigabyte a dne 1. ledna 2027 na 1,00 EUR za gigabyte a poté zůstane až do 30. června 2032 na úrovni 1,00 EUR za gigabyte přenesených dat.

Koho přesně se změna týká? Úřad uvádí, že jednou ze situací, kdy nelze čerpat jednotky stejně jako v domovské zemi, ale jen do výše tzv. „EU datového limitu“, jsou tzv. „otevřené datové balíčky“, kam se automaticky řadí tarify s neomezenými daty, ale mohou se mezi ně zařadit i další tarify s daty, pokud je průměrná cena za GB dat menší než velkoobchodní jednotková cena.

“Pokud je tarif otevřeným datovým balíčkem, pak se roamingový datový tarif pro EU vypočítá podle vzorce: ((maloobchodní cena celého tarifu bez DPH / velkoobchodní strop – 1,8 eura za 1 GB bez DPH čili 44,346 Kč) x 2)),” vypočítává ČTÚ. Tarif s 15 GB s cenou 300 Kč bez DPH tak bude mít v rámci EU roamingový datový limit 13,529 GB (300 / 44,346 * 2). V případě neomezeného datového tarifu za cenu 1000 Kč by pak byl datový limit 45,09 GB.

Zdroj: ČTÚ