Essential žije, koupil ho spoluzakladatel OnePlus. Bude další mobil?

Společnost Essential, která se v roce 2017 pokusila rozvířit trh vlastním vlajkovým telefonem PH-1, stále neřekla poslední slovo. Poté, co její pokus s tímto přístrojem neskončil, velmi mírně řečeno, podle představ, upadla firma do hlubokých finančních problémů. A to i přesto, že v jejím čele stál jeden ze spoluzakladatelů Androida Andy Rubin. Minimálně některé nápady, ale možná i jméno a značku ještě neodepisujme. Polomrtvou společnost Essential před několika týdny koupila firma Nothing Technologies, kterou vede bývalý spoluzakladatel OnePlus Carl Pei.

Na záměrem obchodu nyní visí otazníky. Někteří experti a novináři uvažují nad tím, že by se probuzená značka mohla znovu pokusit zaujmout telefonem. Opatrnější odhady hovoří spíš o strategickém odkupu za účelem získání zajímavých patentů. Mohlo by jít o technologie související s hlasovým zadáváním. Před krachem se totiž ve společnosti plánoval vývoj a prodej chytrého domácího centra a reproduktorů. Možná se již brzy dozvíme, co za obchodem stálo. Firma Nothing Technologies, která Essential koupila, má na svém webu dramatický odpočet směřující k datu 26. února.

Co by asi mohla společnost Nothing představit?

Zdroj: acentral