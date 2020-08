Jak slabá hesla máme v routerech? ESET sestavil nelichotivý žebříček

Router. Základní jednotka a “mozek” celé domácí či firemní internetové sítě. Téměř nepostradatelná věc, kterou máme doma skoro všichni. Tak významný síťový prvek pochopitelně zaslouží také patřičnou úroveň zabezpečení. Mnozí uživatelé ovšem z nevědomosti či pohodlnosti nechávají router v základním nastavení nebo do administrace nastavují velmi slabé heslo. Stejně jako u jiných služeb, které jsou uschované za nějakou přihlašovací bránou, i tady pochopitelně hrozí zneužití. V lepším případě útočník třeba jen “krade” signál nebo odpojí majitele od internetu. Může to končit ale detailním sledováním dat a krádeží dalších hesel a jiných citlivých údajů. Jak snadné to občas může být? Společnost ESET sestavila seznam nejslabších hesel do administrace routeru.

Schválně se podívejte, jestli tam nenajdete i to vaše. Seznam vychází z telemetrických testů provedených v Německu. Testovalo se 100 tisíc routerů a několik tisíc z nich mělo nastaveno základní heslo z výroby.

Seznam deseti nejslabších hesel k routeru:

admin

root

1234

guest

password

12345

support

super

Admin

pass

Co by mělo splňovat silné heslo?

Za bezpečné se považuje buď vygenerované heslo o délce minimálně 8 znaků, které obsahuje velká i malá písmena, číslice a speciální znaky. Třeba Sv3t@ndro1da. Případně se hodí tzv. heslová fráze složená z několika slov o celkové délce alespoň 16 znaků. Díky délce této, jinak řečeno pro uživatele snadno zapamatovatelné a přitom jedinečné věty, stačí kombinace malých a velkých písmen plus číslic.

Jaké heslo máte nastaveno ve vašem routeru?

Zdroj: TZ ESET