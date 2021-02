eRouška prý nefunguje podle představ. Může za to i malý počet instalací

Mobilní aplikace eRouška, která měla potenciál stát se velmi významnou částí tzv. Chytré karantény v boji proti šíření koronaviru, neplní podle hygieniků, politiků ani dalších expertů svoji primární roli. Hlavním důvodem je zejména fakt, že ji aktivně používánedostatečné množství lidí. Šéf vládního IT týmu je s jejím fungováním spokojený, hygienici s ní ale téměř vůbec nepracují. eRouška tedy (zatím) nefunguje podle původních představ veřejnosti i odborníků.

Svůj původní účel, tedy pomoc s trasováním nakažených lidí ve prospěch databáze hygienických stanic, ztratil nástroj již před několika měsíci. V momentě, kdy začal uživatele upozorňovat na možné setkání s nakaženou osobou. Hygienici se dál spoléhají hlavně na samotrasovací formuláře, které lidé manuálně vyplňují. Ani novému účelu však eRouška bohužel úplně dobře neslouží. Nainstalovanou ji má zhruba jeden a půl milionu lidí.

„K tomu, aby skutečně fungovala, jak bylo plánováno, aby měla dopad na chování lidí a aby varování bylo dost účinné, tak by bylo potřeba, aby ji používalo dvakrát až třikrát více lidí,“ myslí si Michal Bláha z projektu Hlídač státu. Dodává, že jedním z důvodů neúspěchu je podle něj selhala propagace. „Nemůžeme říct, že vláda udělala vše pro to, aby to dopadlo líp. Je to dané hlavně tou komunikací – nepokračovala v komunikaci, řešila jiné věci. Stát opravdu neumí podobné aplikace a chování lidí ovlivňovat, neumí udělat marketing a komunikovat, proč je to důležité,“ dodává.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové už ale ministerstvo zdravotnictví žádnou další kampaň na podporu aplikace nechystá. eRouška skutečně měla velký potenciál, nicméně zatím nefunguje podle představ i kvůli nezájmu lidí. Projeví se v tomto nějak aktuální zrušení nouzového stavu a nástup nové mutace viru v kombinaci s potřebou znovu informovat lidi o správném chování? Uvidíme. Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla je mezitím s výsledkem práce týmu spokojený. „Čekali jsme víc, mysleli jsme si, že budeme mít kolem dvou a víc milionů lidí. I tak je to ale super číslo, jsme rádi, že jsme se dostali tak daleko,“ tvrdí.

