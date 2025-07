Jsme na Zemi sami? Možná vám to prozradí aplikace Enigma – teď konečně i na Androidu!

Spousta z nás má v oblibě aplikace, které nějakým způsobem sledují a poskytují informace o našem okolí – jmenovitě meteoradary nebo flight radary. Konec konců, tento typ aplikací je pro velké množství uživatelů opravdu praktický. Pokud ale pomineme praktičnost, a zaměříme se na poli obdobných aplikací spíše na bizarnost nebo jednoduchou zvědavost, pak přichází na řadu Enigma. Ta totiž nesleduje počasí, ani letadla, ale fenomény UFO či UAP, neboli neidentifikované létající objekty či anomální jevy. Poměrně nedávno vyšla i pro operační systémy Android.

Když jsem aplikaci poprvé objevila, byla jsem poměrně překvapená. Trend sledování dění v rámci UFO mám spojený spíše s roky, kdy na DVD discích vycházely budgetové dokumenty o kruzích v obilí. Vypadá to ale, že trend do jisté míry přežívá i dnes. Pokud jste tedy zvědaví, co Enigma může nabídnout, a jak se do jejího chodu můžete zapojit, vrhněme se na přehled aplikace.

Při úplně prvním zapnutí aplikace vás uvítá moderně pojatý úvod, který v krátkých úsecích textu a tajemně působících videosnímcích na pozadí představí, co je aplikace zač.

Pro optimální zážitek vás aplikace rovněž požádá, abyste s ní sdíleli polohu. To můžete samozřejmě odmítnout, nebo zvolit, že se poloha bude sdílet pouze při používání aplikace.

Poté vám Enigma ukáže krátké shrnutí obecných statistik a vašich možností v rámci aplikace, a to rovnou s nabídkou dostávat od aplikace upozornění. Ta se budou vztahovat na případy, kdy se objeví UFO záznam blízko vaší polohy, někdo si uloží váš vlastní veřejný záznam nebo dojde na vznik virálního záznamu a převratných novinek.

Úvod máme tedy za sebou. Co přesně Enigma uživatelům nabízí?

Celkově má aplikace čtyři záložky, které můžete prozkoumávat, a tedy:

Top Sightings (Nejlepší záznamy UFO / UAP objektů)

mapa

záložka pro nahrání vlastního záznamu

profil

Sekce Top Sightings tak trochu mluví sama za sebe. Vyprezentuje vám přehled nejzajímavějších záznamů z celého světa, které si můžete jednoduše rozkliknout a případně okomentovat, olajkovat (používá systém „Upvotes“) nebo sdílet. Rovněž se vám otevře případný příběh, který autor mohl k záznamu nahrát, a stejně tak se zobrazí i počet svědků záznamu, čas, datum a místo.

Interakce s obsahem jsou tedy základní, ale pro účel aplikace dostačující. V případě, že vás ale tolik nezajímá dění z celého světa, a rádi byste se podívali spíše na své okolí, můžete zamířit do druhé záložky, a tedy zobrazit si Mapu. Pokud jste povolili sdílení polohy, na mapě by se vám měla ukázat vaše lokalita.

Můžete si tak libovolně zvolit místa, na kterých byly záznamy pořízeny. Například Praha má v tuto chvíli okolo padesáti záznamů, což není vůbec špatné, ale zároveň to neznamená, že jsou všechny záznamy nutně dechberoucí.

Teď je možná ten správný moment podotknout, že kredibilitu spousty záznamů lidé v komentářích často vyvracejí. Ač se tedy možná na první pohled jedná o „fantasmagorii“, uživatelé aplikace si zachovávají i zdravou míru skepse.

Různé typy lokalit a záznamů se na mapě zobrazují ve formě ikonek, případně číslic, pokud je s jedním místem spjato více záznamů. Rozmanitost ikonek však může být na první pohled matoucí, a pro takové případy má mapa i svou vlastní legendu, kterou najdete v pravém dolním rohu uživatelského rozhraní.

Ve spodním menu se vedle mapy nachází i ohraničené plus, které značí funkci přidání vlastního záznamu. Ta vás krok za krokem provede jeho vytvořením, od fotografie přes krátký textový či zvukový / hlasový popis situace až po přidání různých detailů.

Všechny tyto komponenty dohromady tvoří tzv. příběh, na který pak ostatní uživatelé budou mít možnost příslušně reagovat.

Úplně poslední záložkou je profil. Ačkoliv by většina uživatelů pochopitelně čekala možnost přizpůsobit si profil dle vlastních preferencí, příliš možností se zde nenaskytuje. Záložka pouze poskytuje informace o verzi aplikace, umožňuje poslat vývojářům zpětnou vazbu, zrušit účet nebo se odhlásit.

Parametry, výkon a dostupnost aplikace

Dobrou zprávou je, že aplikace není příliš náročná na úložiště telefonu. Základní velikost aplikace je 108 MB a v tuto chvíli běží na beta verzi 1.2.7. Poslední update proběhl 24. června a nejstarší podporovaný operační systém je v tuto chvíli Android 9.

Co se týká optimalizace aplikace, je snesitelná, ale má své mouchy; například zobrazení záznamu s delším textovým příběhem má tendence se kousat, ale ne nijak převratně. Vývojáři nicméně uvádí, že později tento rok plánují vydání stabilní verze 3.0, která se zaměří právě na optimalizaci výkonu a minimalizaci bugů.

V tuto chvíli lze Enigmu stáhnout přes Obchod Play, a to zcela zdarma. Aplikace má nyní také přes 10 000 stažení.

Lákala by vás takováto aplikace, byť jen ze zvědavosti?

Zdroj: Roth Wellden na YouTube, vlastní