Elon Musk je známý nejen jako jeden z největších vizionářů dnešní doby, ale také pro nejeden legendární tweet. Pamatujete si na dobu, kdy Musk sdělil, že koupí Epic Games jen proto, aby zrušil hru Fortnite? O to více zděšení vyvolal fakt, že přesně o rok později skončila první kapitola hry a hráči ji nemohli několik dní hrát. Nicméně nyní šéf Tesly upoutal mnohem větší pozornost, jelikož jediný tweet poslal akcie Tesly o celých 10 % dolů.

Poměrně hojně se spekuluje o tom, že šlo o jasný záměr. Právníci se shodují na tom, že některé firmy akcionářům sdělují, že jsou jejich akcie nadhodnocené. Musk by po následném pádu mohl zvýšit svůj podíl ve firmě tím, že by mohl akcie koupit za sníženou cenu.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

A jaké tweety tedy vyslal do světa? Nejdříve sdělil: “I am selling almost all physical possessions. Will own no house.” a následně pak “Tesla stock price is too high imo”. V prvním tweetu tedy zmínil, že prodává většinu svého majetku a nebude vlastnit žádný dům a v tom druhém pak že jsou dle jeho názoru akcie Tesly přehodnoceny. Za pár hodin tak shodil akcie Tesly o celých deset procent.

