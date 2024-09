SOS volání přes Starlink by mělo být určeno pro všechny chytré telefony

Elon Musk by ho měl zpřístupnit zdarma

Má to ale své podmínky

Satelitní volání má bezesporu řadu výhod a nemusíte se u něj vůbec spoléhat na vysílače běžných mobilních operátorů. Dovoláte se uprostřed oceánu, stejně jako v džungli. Nicméně, je neskutečně drahé a většina chytrých telefonů ho nenabízí, takže pro spoustu smrtelníků je teď nevyužitelné. Totéž se týká i nouzového volání, které už přes satelit některé mobilní telefony umožňují, ale také nemusí být bez poplatků.

V současnosti můžete satelitní SOS volání využít jakožto prémiovou funkci například na telefonech iPhone 14 a novějších modelech a mělo by to být možné i na Google Pixel 9 (ve zdrojovém kódu tato informace je, ale služba ještě nebyla spuštěna). Trendu volání a posílání zpráv přes satelit jde naproti i provozovatel nejznámějšího širokopásmové připojení Starlink, tedy jeho duchovní otec Elon Musk. Na oběžné dráze má už 6 000 satelitů a nabízí tak globální pokrytí. Třeba internet od Starlink si tak můžete pořídit i v Česku.

Na začátku letošního roku spustila jeho SpaceX ve spolupráci s mobilním operátorem T-Mobile službu Direct to Cell. Díky ní je možné datovat, volat i posílat zprávy kdekoliv na světě. A Musk hodlá zajít ještě dál a chce umožnit všem lidem po celé zeměkouli uskutečňovat nouzová volání přes satelit. „Nemůžeme dopustit situaci, kdy někdo zemře jen proto, že zapomněl nebo nemohl zaplatit,“ prohlásil vizionář. Tento úkol ale není tak snadný a Musk sám na to tentokrát nestačí.

Rozhodnutí závisí na Federální komunikační komisi (FCC)

Společnosti Starlink a T-Mobile podali společnou žádost k Federální komunikační komisi (FCC), aby získaly její posvěcení pro všechny potřebné licence. Pak by mělo být nouzové volání přes satelit umožněno všem lidem na území USA. Přitom se vůbec nemusí jednat o klienty Starlink ani výše zmíněného mobilního operátora.

Musk má jako vždy velkolepé cíle, a tak slibuje postupné rozšíření pro všechny lidi vlastnící chytrý telefon, a to ať už žijí kdekoliv. A mělo by to být bez jakýchkoliv poplatků. Nejprve tuto možnost ovšem musejí schválit i státy, jejichž území se má nová služba týkat.

Co si myslíte o novém plánu Elona Muska?

Zdroje: X/Twitter, Starlink