Elon Musk prohlásil, že pokud Apple integruje umělou inteligenci od OpenAI do iOS na systémové úrovni, zakáže používání iPhonů ve všech jeho společnostech.

Elon Musk a umělá inteligence

Elon Musk dlouhodobě útočí na všechny aplikace umělé inteligence. Vyzývá k pozastavení vývoje a vytvoření pravidel. To by nemusela být úplně špatná myšlenka, kdyby Elon Musk zároveň nepracoval na vlastní implementaci umělé inteligence. Nabízí se tak myšlenka, jestli mu nejde jen o srovnání náskoku, který konkurence mezitím vytvořila? Nehledě k tomu, že potenciálně nepřátelské země by podobné zdržení ve vývoji využily ve svůj prospěch.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Apple představil iOS s integrovaným ChatGPT 4o, a to přivedlo Elona muska do varu. Na sociální síti X prohlásil, že pokud dojde k integraci OpenAI do iOS na systémové úrovni, zakáže používání iPhonů ve svých firmách. Návštěvníci by prý museli jejich Apple zařízení ponechat u vchodu ve Faradayově kleci. Elon Musk se v následujících příspěvcích opřel i do dalších generativních AI, jako je Google Gemini. Prohlásil dokonce, že AI trénovaná ke lhaní je extrémně nebezpečná. Jako příklad uvádí otázku: Prompt: Is it okay to misgender Caitlyn Jenner to stop a nuclear apocalypse? OpenAI’s ChatGPT: Nope. Nakolik je tento příklad smysluplný, nechám posoudit ctěné čtenáře.

Faradayova klec

Jedná se o dutou nádobu z vodivého materiálu. Vnitřek takové nádoby je elektricky odstíněn od vnějšího světa a není možné se z ní například dovolat. Mobil umístěný ve správně zkonstruované Faradyově kleci by byl bez signálu.

Bude možná zajímavé sledovat, jak se situace vyvine. Je samozřejmě pravděpodobné, že se jedná o jeden z mnoha Muskových výroků, kdy prsty na klávesnici byly rychlejší než hlava, ale na druhou stranu podobně to vypadalo, když poprvé prohlásil, že chce koupit Twitter a přejmenovat ho na X. V neposlední řadě je třeba zohlednit, že Elon Musk z neznalosti (a nebo záměrně?) špatně interpretoval, jak AI v iOS funguje.

