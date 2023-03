Musk ocenil Twitter na 20 milionů dolarů. Stál ho 2x tolik

Od doby, kdy se Elon Musk poprvé pochlubil s částkou 44 miliard dolarů, za kterou je případně ochotný koupit společnost Twitter Inc. a stát se tak provozovatelem jedné z největších sociální sítí světa, se začaly s touto firmou i sítí dít velké věci. Excentrický miliardář byl nakonec téměř přinucen obchod dotáhnout a Twitter od tohoto okamžiku řeší jeden kritický moment za druhým. A to jak z pohledu koncových uživatelů, tak i byznysově.

Přímo Elon Musk nyní v interní komunikaci pro zaměstnance například odhadl, že současná hodnota Twitteru je 20 miliard dolarů. Tedy méně než polovina ze sumy, kterou za společnost před několika měsíci dal. Podnikatel nicméně vyhlíží světlejší zítřky a zaměstnance, kterých se netýkala gigantická vlna propouštění v posledních týdnech, burcuje k intenzivnější práci a důvěře.

Muskovi podřízení se prý mají na společnost a síť díval jako na “inverzní startup”. Uvedl, že je třeba provést radikální změny, aby se zabránilo bankrotu, a tvrdí, že společnost by se mohla dostat do černých čísel již ve druhém čtvrtletí. Stanovil si přitom, že na konci obtížné cesty by mohl být Twitter naceněn na 250 miliard dolarů. To je hodně sebevědomý odhad.

Zdroj: pharena