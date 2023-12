Huawei nejsou jen mobilní telefony, tablety, chytré hodinky nebo notebooky

Embargo ze strany USA donutilo Huawei ještě více rozšířit své portfolio

Nejnovější elektromobil Huawei Luxeed S9 se právě testuje a sluší mu to

V posledních týdnech se objevuje stále více informací o chystané řadě Huawei P70, která by měla nabídnout excelentní fotoaparát a demonstrovat současné schopnosti výrobce ve světě chytrých telefonů. Huawei ale chystá další novinku, elektromobil Huawei Luxeed S9 zachycen na prvních fotografiích!

Na co se můžeme těšit? Základní verze nabízí 292 koňských sil, pokud ale budete chtít verzi s pohonem všech čtyř kol, pak je výkon téměř dvojnásobný, druhý elektromotor nabídne dodatečných 204 koníků pod kapotou. K dispozici budou tři kapacity baterie, nejmenší nabídne 62 kWh, ta nejsilnější pak celých 100 kWh. Samozřejmostí je moderní interiér s rozměrnou obrazovkou, tady si výrobce kompromisy dovolit nemůže. Není jasné, jestli Huawei do tohoto automobilu nějak zakomponuje HarmonyOS, ale je to pravděpodobné, platforma je pro Huawei klíčová.

Elektromobil Huawei Luxeed S9 to ale v Číně nebude mít vůbec jednoduché, konkurentům je celá řada. A není to jen Tesla, která už je dobře známá také v našich končinách, elektromobily jsou v Číně na vzestupu a na tamějším trhu najdeme řadu výrobců, přičemž ti odvážnější už míří do Evropy respektive do České republiky. Huawei navíc není jediným výrobcem mobilních telefonů, který fušuje do elektromobility, hodně pěkně vypadá elektromobil Xiaomi a nepochybuji, že v roce 2024 se objeví další zajímavé kousky.

Zdroj: gizmochina