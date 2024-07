10 tipů a triků pro efektivnější navigaci v Mapách Google

Využíváte v Mapách Google všechny možnosti a funkce?

Přinášíme deset tipů a triků pro efektivnější navigaci v Mapách Google

Znáte všechny, nebo jste některou funkci neznali?

Vedoucí interní komunikace v Googlu Rachel Hespell sdílela na oficiálním blogu Googlu článek s deseti tipy, jak efektivněji využívat navigaci v Mapách Google. Sama uvádí, že tato služba nabízí mnohem více než jen navigaci – mobilní aplikace poskytuje celou řadu užitečných funkcí, které vám mohou usnadnit život.

Jak efektivněji využívat navigaci v Mapách Google?

Pěší navigace v neznámé oblasti v rozšířené realitě

Pěší navigace v neznámé oblasti může být náročná. Proto v Googlu vytvořili funkci Live View, která vám pomůže udržet správný směr. Tato funkce je dostupná i v Česku (bohužel zatím ne všude) a umožní vám používat pro navigaci v neznámých oblastech rozšířenou realitu (AR).

Stačí vyhledat cíl, vybrat režim chůze a klepnout na tlačítko Live View. Následně vám aplikace ukáže pokyny přímo na obrazovce prostřednictvím fotoaparátu vašeho telefonu. Zvládne navigovat i na složitých místech, jako jsou letiště, vlaková nádraží a obchodní centra.

K ukázání cesty pomocí virtuálních šipek a pokynů na obrazovce jsou používány snímky ze Street View a pokročilá umělá inteligence. Funkce je dostupná nejen pro venkovní navigaci, ale také pro vnitřní prostory, což usnadňuje orientaci ve velkých budovách.

See the way with Live View in Google Maps

„Toto byla jedna z technicky nejnáročnějších funkcí, které jsme do Map integrovali, protože se opírá o snímky Street View spojené s nejmodernější umělou inteligencí a technologií rozšířené reality,“ říká ředitelka produktového managementu Amanda Leicht Moore. „Lidé si vždy dělali legraci, že by si přáli, abychom mohli na zem před ně kreslit modré tečky, aby vždy věděli, kam jít, a tohle je k tomu dost blízko!“

Nejzelenější trasa autem

Pokud v Mapách Google hledáte trasu pro jízdu autem v USA, Kanadě a Evropě, budete mít možnost zjistit, která trasa je nejúspornější z hlediska spotřebovaného paliva. Klepnutím na trasu označenou ikonou zeleného listu se dozvíte, kolik paliva (nebo pro řidiče elektrických vozidel, kolik energie) ušetříte při jízdě po ekologické cestě, a jaký je případný časový rozdíl mezi touto a nejrychlejší trasou.

„Je to jednoduchý způsob, jak udělat malou změnu, která může mít velký dopad,“ říká Amanda Leicht Moore. Odhaduje se, že od svého uvedení na trh ke konci roku 2022 pomohly ekologické trasy pomohly předejít více než 1,2 milionu metrických tun emisí uhlíku, což odpovídá zhruba vyřazení přibližně 250 000 automobilů poháněných fosilními palivy na jeden rok​.

Trasy s více zastávkami

Když potřebujete na své cestě udělat několik zastávek, například vyzvednout přítelkyni a poté zajet na večeři do restaurace, můžete v Mapách Google přidat více zastávek. Po vyhledání prvního cíle klepněte na Trasa a poté vyberte tři tečky v pravém horním rohu.

Pak klepněte na Přidat zastávku a vyhledejte další cíl. Tento postup opakujte, dokud nepřidáte všechny zastávky, a poté klepněte na Hotovo. Mapy Google vypočítají nejlepší trasu mezi všemi zadanými destinacemi a poskytnou odhadovaný čas příjezdu.

Na trasu můžete přidat maximálně devět zastávek, měnit jejich pořadí přetahováním, odstraňovat zastávky a sdílet svou trasu s ostatními. Tato funkce je velmi užitečná, když máte během cesty více míst, kam potřebujete zajet, protože vám pomůže optimalizovat trasu a šetřit čas i palivo​.

Stahování map pro offline použití

Pokud jedete do oblastí se špatným mobilním signálem, můžete se v Mapách Google dostat tam, kam potřebujete, stažením mapy pro offline použití. Amanda říká, že to byla jedna z nejžádanějších funkcí Map Google. „Je to jedna z těch funkcí, která vám opravdu může pomoci, když byste se jinak ztratili kvůli špatnému signálu,“ konstatuje.

Pro použití této funkce klepněte na svou profilovou fotku nebo ikonu s iniciálami v pravém horním rohu obrazovky. Poté vyberte Offline mapy a zvolte Vyberte mapu ke stažení. Přibližte nebo oddalte mapu tak, abyste vybrali oblast, kterou chcete mít přístupnou offline, a poté klepněte na Stáhnout. Pak budete moci používat navigaci i bez internetového připojení.

Stažené mapy umožní plánovat trasy, vyhledávat místa a používat navigaci, i když nemáte k dispozici mobilní data nebo Wi-Fi. Tato funkce je zvláště užitečná při cestování do venkovských oblastí nebo zahraničí, kde může být připojení k internetu omezené.

Ukládání míst, která chcete vidět

Další funkci můžete použít k vytváření seznamů míst, která chcete navštívit. To může být velmi užitečné pro plánování nadcházející rodinné dovolené. „Používám uložená místa pořád,“ říká Amanda. „Kdykoli slyším o novém místě, kam bych se chtěla podívat, uložím si ho do svého seznamu ‚Chci navštívit‘. Líbí se mi také, že můžu vidět nedávné fotky, jídla, videa a recenze toho místa, které přidali ostatní lidé.“

Pokud chcete tuto funkci vyzkoušet, klepněte ikonu svého profilu a přejděte do sekce Uloženo. Můžete vytvářet nové seznamy nebo přidávat do standardních seznamů, jako jsou Oblíbené a Chci navštívit. Jakmile vytvoříte nový seznam, zobrazí se stránka s tlačítkem Přidat, které můžete použít k vyhledání míst.

Pokud jste našli místo, které chcete přidat do seznamu, otevřete si nejprve danou lokaci v Mapách. Přejděte doprava, klepněte na Uložit a vyberte seznam, do kterého chcete místo přidat. Můžete také přidávat poznámky, abyste si připomněli důležité informace, a sdílet své seznamy s ostatními.

Tato funkce je skvělá pro plánování cest, organizování výletů nebo jen uchovávání seznamu míst, která chcete jednou navštívit. Umožňuje vám také vidět doporučení od ostatních uživatelů, což může být velmi inspirující.

Upravte čas příjezdu, abyste nepřijeli pozdě

Někdy je opravdu důležité dorazit do cíle včas, například pokud máte lékařskou prohlídku nebo rezervaci v Restauraci. V Mapách Google můžete při plánování trasy nastavit čas Příjezd do, a aplikace vám pomůže zajistit, že nepřijdete pozdě.

Zadejte cíl do vyhledávacího pole, vyhledejte ho a zvolte Trasa. Pak stiskněte tři tečky v pravém horním rohu. Poté klepněte na Nastavit čas odjezdu nebo příjezdu, zadejte požadovaný čas a klepněte na Hotovo na iOS nebo Nastavit na Androidu. Mapy pak vypočítají nejlepší trasu k vašemu cíli a poskytnou odhadovaný čas příjezdu.

Tato funkce je velmi užitečná pro plánování trasy, protože bere v úvahu aktuální dopravní situaci a další faktory, které mohou ovlivnit cestu. Pomůže vám se lépe připravit a vyhnout se zpožděním.

Přečtěte si recenze a podívejte se do své destinace

Před návštěvou nového místa si můžete udělat malý průzkum – například zjistit, co nabízejí v nové kavárně nebo si přečíst recenze na doporučené nápoje. To vše můžete provést přímo v Mapách Google. Abyste měli všechny tyto informace na dosah ruky, stačí vyhledat místo a poté sjet dolů, kde najdete recenze, fotky a videa od ostatních uživatelů.

Mapy Google shromažďují od uživatelů spoustu užitečných informací, takže si můžete prohlédnout, co si ostatní o konkrétním místě myslí, jaké jídlo nebo nápoje doporučují, a dokonce i jak to tam vypadá díky fotkám a videím. Tímto způsobem můžete získat lepší představu o tom, co očekávat, a rozhodnout se, zda stojí za to místo navštívit.

Zjistěte si nejvhodnější čas pro návštěvu

Když spěcháte, je užitečné vědět, jak moc bude dané místo plné lidí, až tam dorazíte. Jen máloco je více frustrující než čekat ve velmi dlouhé frontě, když máte k dispozici jen pár minut. Pokud po vyhledání místa v Mapách Google sjedete dolů, najdete zde graf Oblíbené časy.

Graf v jednoduché formě ukazuje, jak je dané místo obvykle vytížené v různých časech během dne. Můžete dokonce vidět, jak je vytížené právě teď, což vám může ušetřit čas a pomoci vyhnout se dlouhým frontám. Tato funkce je velmi užitečná při plánování návštěv míst, jako jsou restaurace, obchody nebo turistické atrakce. Můžete si díky ní naplánovat návštěvu na méně rušné časy a užít si tak lepší zážitek bez zbytečného čekání.

Sdílení polohy nebo průběhu cesty s rodinou a přáteli

Sdílení polohy s někým dalším může pomoci, aby věděl, kdy vás může očekávat, ale také může být užitečné jako bezpečnostní opatření, aby vaši blízcí věděli, kde se nacházíte. Pro sdílení polohy klepněte na ikonu vašeho profilu a vyberte Sdílení polohy.

Následně zvolte osoby, které by měly mít přístup k vaší aktuální poloze. Můžete sdílet svou polohu s kontakty z Google nebo telefonu, nebo pomocí odkazu přes nějakou aplikaci pro zasílání zpráv. Můžete také nastavit čas, po který chcete polohu sdílet, nebo ji kdykoli přestat sdílet.

Sdílení polohu lze i v rámci navigace. Stačí přejet prstem nahoru ze spodní části obrazovky a klepnout na Sdílet průběh cesty. Vyberte osoby, se kterými chcete sdílet polohu, a klepněte na Sdílet. Osoby, které jste vybrali, budou moci vidět vaši aktuální polohu v mapě a odhadovaný čas příjezdu. (Průběh cesty můžete sdílet pouze s lidmi, kteří jsou ve vašich kontaktech.)

Tato funkce je velmi užitečná nejen pro plánování a koordinaci setkání, ale také pro bezpečnost při cestování, kdy mohou vaši blízcí sledovat váš pohyb a ujistit se, že jste v pořádku​.

Vyhledávání na trase

Jednou z nejžádanějších funkcí v Mapách Google byla podle Amandy možnost vyhledávat podél naplánované trasy. „Tohle je jedna z funkcí, o které mi lidé říkají, že je velmi užitečná, obvykle v situacích, kdy jim dochází benzín a potřebují rychle najít čerpací stanici,“ říká.

Pro hledání podél naplánované trasy klepněte na ikonu vyhledávání v pravé části obrazovky. Buď vyberte jednu z navrhovaných kategorií nebo zadejte, co hledáte, a Mapy Google vám ukážou seznam výsledků. Uvidíte o kolik minut tato zastávka prodlouží vaši trasu, takže si můžete vybrat tu nejefektivnější. Pak stačí klepnout na vybranou možnost, stisknout Přidat zastávku a můžete vyrazit!

Tato funkce v Mapách Google je velmi užitečná pro rychlé a efektivní plánování zastávek na čerpacích stanicích, restauracích nebo jiných místech, aniž byste museli dělat velké zajížďky. Pomáhá šetřit čas a zajišťuje, že se budete moci rychle vrátit na svou původní trasu.

Používáte navigaci navigaci v Mapách Google?

Zdroj: blog.google