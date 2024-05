Nová aplikace má Androidy naučit skvělou funkci iPhonů. Koupil jsem si ji, abyste vy nemuseli

Jakmile Apple předminulý rok vydal řadu iPhone 14 Pro, roztrhnul se pytel s aplikacemi napodobujícími Dynamic Island – chytrý ostrůvek dokonale využívající prostor kolem selfie kamery a senzorů. Přestože původní „hype“ už utichnul, sem tam se objeví nějaká nová aplikace, která se pokusí přinést dynamický ostrov na Androidy. Jednu takovou jsem si nyní pořídil, abyste vy nemuseli. A prosím, zatím si ji opravdu nekupujte.

Na aplikaci Dynamic Bar: iOS Notch jsem zcela náhodou narazil při procházení sociální sítě X. Viděl jsem pěknou grafiku od jejího vývojáře ArrowWalls a vzhledem k tomu, že v obchodu Google Play vyjde pouze na 12,99 koruny, jsem si prostě a jednoduše řekl: Proč to aspoň nezkusit? Provedl jsem tedy platbu, aplikaci si stáhnul a vrhnul se do jejího testování…

