Telefon Motorola Edge+ se na reklamních plakátech chlubí schopnostmi fotoaparátu, což vyzkoušel také renomovaný DxOMark a přinesl nám recenzi. Jak si tedy vedla? Papírově byla poměrně silným soupeřem pro všechny ostatní. 108 megapixelový senzor, 3x teleobjektiv a ultraširokoúhlá čočka měla zajistit nekompromisní výsledky. Je tomu ale skutečně tak?

Motorola Edge+ si odnesla celkové skóre 113 bodů a nevešla se tak ani do TOP 10. Nachází se spíše ve společnosti loňských vlajkových lodí jako Galaxy S10+ či OnePlus 7T Pro. Co se týče samotného focení, zde si telefon odnesl 119 bodů. Snímky jsou dle recenzenta kvalitní jak u hlavního, tak u ultraširokoúhlého objektivu. Mají skvělé podání barev, minimální šum a jako spolehlivé se ukázalo také automatické ostření. Širokoúhlý objektiv by mohl mít dle jeho slov širší záběr.

Kritiku pak sklidil zoom. Výsledky jsou prý pouze průměrné a při 3x a více zoomu ztrácí fotografie ostrost s každým dalším přiblížením. Co se týče videa, zde si Motorola Edge+ odnesla 101 bodů. To je více, než v případě již zmiňovaných Galaxy S10+ či OnePlus 7T Pro. U videa se telefon může rovnat i Galaxy S20 Ultra či iPhonu 11 Pro Max. Mají dobré detaily, ale také dynamický rozsah. Překvapil také noční režim, který pracuje skvěle i u videa.

Co říkáte na výsledek Motorola Edge+ v DxOMark?

