Žebříček fotomobilů na DxOMark má po měsících nového vládce

Který mobilní telefon je nejlepší ve fotografování? Na tuto otázku již několik let odpovídá mimo jiné populární žebříček serveru DxOMark. Na jeho špici se vystřídalo již několik velmi zajímavých smartphonů, nicméně rotace přístrojů na prvním místě se neděje každý den či týden. Je to spíš otázka měsíců. Platí to i nyní, když nastupuje nový vládce tohoto testování po více než půl roce. Prvenstvím se může nově chlubit poslední zástupce nedávno představené série Honor Magic4, konkrétně model Ultimate.

Před pár hodinami představený mobil u DxOMark ovládl nejen celkové pořadí, kde vyskočil úplně na špici díky 146 bodům, ale také samostatné kategorie foto a zoom. Pouze u videa nedokázal těsně překonat Apple iPhone 13 Pro Max. Mezi vyjmenované pochvaly patří dobrá expozice, dynamický rozsah a vyvážení bílé, rychlý a spolehlivý autofokus, skvělé detaily u telefoto snímání, celkově nízké hladiny šumu nebo stabilizace videa.

K nedostatkům údajně patří slabší kontrast u HDR focení, nedokonalé vykreslování stínů, horší dynamický rozsah a vyvážení bílé u videa nebo přítomnost artefaktů u ultraširokoúhlého focení. Celkové bodové zisky z testu jsou 153 za focení, 107 za zoom a 117 za natáčení videa. V DxOMark žebříčku mobilních fotoaparátů se na prvním místě od loňského července nacházel Huawei P50 Pro.

Jak velkou váhu přikládáte DxOMark fototestům?