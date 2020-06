Vlajkové Xiaomi mobily budou prý příští rok ještě o dost dražší. A nejen ony

Čínské Xiaomi nejen své věrné fanoušky a zákazníky při představení posledních vlajkových telefonů pěkně šokovalo. Jako tradičně to bylo zejména cenou, ale netradičně to bylo negativně. Xiaomi vždy prohánělo konkurenty se slušně vybavenými mobily za málo peněz. Nová vlajková řada Mi 10 ale se svými cenami poskočila v podstatě na dvojnásobek dosavadního maxima. Telefony dokonce zmizely z několika trhů včetně českého a veřejnost to přisoudila právě jejich hodnotě. Firma nicméně tvrdí, že je důvodem exkluzivita a umístění na jiných trzích. Ať už skutečná pravda kdekoli, můžeme se údajně těšit na ještě dražší vlajkové mobily Xiaomi. A vlastně nejen těch od tohoto populárního výrobce. Důvodem má být o dost nákladnější pořízení nadcházejícího čipsetu Qualcomm Snapdragon 875.

Jihokorejská média prý ze smlouvy právě mezi Xiaomi a Qualcommem zjistila, že nová procesorová jednotka vyjde na cca 250 dolarů, tedy téměř šest tisíc korun. V tento moment ovšem není směrodatná samotná suma, ale její porovnání se současným čipsetem Snapdragon 865. Procesor, který je mimo jiné právě i v mobilech Mi 10, stál údajně kolem 150 až 160 dolary. Cenový skok je tedy velmi razantní. Není tedy divu, že jestliže Xiaomi tento procesor hodlá použít, jeho vlajkové mobily budou příští rok o poznání dražší. Jsme velmi zvědaví, kolik jich nakonec bude a jaká k nim bude zvolena distribuční strategie. Už při vydání Mi 10 se šéf Xiaomi nechal slyšet, že se špičkovými vlajkovými telefony teprve začínají a máme se těšit na další. Tomu fandíme, jen se asi moc nebudou prodávat minimálně v ČR. Současně se trochu skepticky díváme na budoucí ceny vlajkových modelů jiných značek. Těžko budou mít nejnovější Snapdragon výrazně levněji.

Kolik tipujete, že bude stát příští vlajkový model Xiaomi?

Zdroj: Gizmo