Nejvyšší varianta Galaxy S20 Ultra vyprodána. Na další kusy si počkáme

K překvapení samotné firmy Samsung se pár dní po představení vyprodala v ČR nejvyšší a nejdražší verze telefonu Galaxy S20. Jde o variantu Ultra s operační pamětí o velikosti 16 GB a interním úložištěm s kapacitou 512 GB. A cenovkou bezmála čtyřicet tisíc korun. Firma nesdělila, kolik kusů měla pro český trh v první vlně připraveno, ale každopádně jsou v tento moment všechny (před)prodané. A další budou k dispozici až během května. Dostupnost Samsung Galaxy S20 Ultra ve variantě s 16/512 GB se tak trochu komplikuje, což je pro firmu dvousečné. Někteří potenciální zákazníci asi mohou být naštvaní, ale kvůli nečekaně silné prodejnosti se asi společnost Samsung zlobit nebude. Navíc se tím z přístroje psychologicky stává nedostatkové zboží, což by mohlo zájemce ještě více navnadit.

“Enormním zájmem českých zákazníků jsme velmi mile překvapeni a jsme za něj rádi. Děkujeme za pochopení se zdrženými dodávkami a za trpělivost,” okomentoval vyprodané telefony Tomáš Balík, ředitel divize mobilních zařízení Samsung v ČR a na Slovensku. Trojice telefonů Galaxy S20 měla jít podle plánu do volného prodeje 13. března. Minimálně zmíněné nejsilnější verze se to tedy ale týkat nebude. A do půlky března by mohla být ohrožena dostupnost nejen nejvybavenjšího Samsung Galaxy S20 Ultra, ale i méně výkonných verzí. O prodejnosti ostatních variant nevíme, ale máme přehled o oblíbenosti barev. Největší zájem je o šedou a černou, po nichž následuje modrá. Nejmenší zájem je o růžové telefony.

Patříte mezi zájemce o nejsilnější Galaxy S20 Ultra?

Zdroj: TZ