DJI Osmo Action 6 je tu! Láká na variabilní clonu, skvělou stabilizaci a vychytávku z nových iPhonů

DJI Osmo Action 6 přichází s čtvercovým 1/1.1" senzorem, který řeší orientaci videa až při editaci
Variabilní clona f/2.0 až f/4.0 umožňuje lepší práci se světlem i makro záběry z 11 cm
Cena startuje na 379 eurech v Evropě, českou cenu zatím neznáme

Jakub Kárník
Publikováno: 19.11.2025 16:00

Čínský gigant DJI právě představil novou generaci své akční kamery s označením Osmo Action 6. Místo evolučních vylepšení tentokrát vsadil na dvě neobvyklé změny, které známe spíš z high-endových telefonů než z malých kamer na helmu. Čtvercový senzor a variabilní clona mohou znít jako technický marketing, ale v praxi mají smysl.

Čtvercový senzor řeší problém, o kterém jste nevěděli

Variabilní clona místo kompromisu

Video a stabilizace: žádná revoluce

Výdrž, paměť a praktické detaily

Cena a dostupnost

Čtvercový senzor řeší problém, o kterém jste nevěděli

Největší novinka se skrývá uvnitř. DJI vyměnilo klasický 1/1.3″ senzor s poměrem stran 4:3 za větší 1/1.1″ čip s čtvercovým tvarem. Na první pohled to vypadá jako technická kuriozita, ale ve skutečnosti jde o chytrý tah.

Čtvercový senzor totiž znamená, že při natáčení videa nemusíte řešit, jestli držíte kameru na výšku nebo na šířku. Natočíte záběr jednou a při editaci se rozhodnete, jaký formát potřebujete – 16:9 pro YouTube, 9:16 pro Instagram Reels, nebo třeba 4:3. Teoreticky tak ušetříte čas i nervy, protože nemusíte překrucovat zápěstí nebo přemýšlet nad kompozicí dopředu.

Podobný princip nedávno použil Apple u přední kamery iPhonů 17, takže DJI v podstatě přebírá řešení z mobilního světa. Jen s tím rozdílem, že akční kamery GoPro Hero 11 a 12 už čtvercové (přesněji 8:7) senzory používají delší dobu.

Variabilní clona místo kompromisu

Druhá zásadní změna se týká clony. Zatímco předchůdce Action 5 Pro měl fixní f/2.8, nová Action 6 nabízí variabilní rozsah od f/2.0 do f/4.0. To v praxi znamená, že si můžete vybrat mezi rozmazaným pozadím (f/2.0), nebo lepším ostřením blízkých objektů (f/4.0).

DJI k tomu ještě přidává volitelnou makro čočku, která snižuje minimální ostřící vzdálenost z původních 35 cm na pouhých 11 centimetrů. Pokud potřebujete natáčet detaily z bezprostřední blízkosti, už nemusíte improvizovat. Na opačné straně spektra je pak FOV Boost Lens, který rozšiřuje zorný úhel z nativních 155° na 182 stupňů. Tedy ještě širší záběr.

Video a stabilizace: žádná revoluce

Co se týče samotného videa, Action 6 zůstává u 4K rozlišení při maximálně 120 fps, stejně jako předchůdce. Podporuje 10-bit D-Log M pro lepší práci s barvami při editaci, ale žádný výrazný skok ve kvalitě videa nečekejte. DJI tvrdí, že větší senzor zachytí více světla, ale při natáčení v klasických poměrech stran (16:9) se stejně ořízne, takže teoretický přínos nemusí být tak velký.

Stabilizaci zajišťuje známá technologie RockSteady 3.0, která teď funguje i při 4K/60fps, zatímco u Action 5 Pro byla limitovaná na 2.7K. Přibyl také 2× bezztrátový zoom a portrétní režim.

Výdrž, paměť a praktické detaily

DJI slibuje čtyřhodinovou výdrž baterie s kapacitou 1 950 mAh, což je solidní číslo. Rychlonabíjení dostane akumulátor na 80 % za 22 minut, takže při aktivním natáčení nebudete trávit půl dne u zásuvky.

Vestavěná paměť narostla z 47 GB na 50 gigabajtů. Není to velký skok, ale každý gigabajt se počítá, když nemáte po ruce paměťovou kartu. Kamera je vodotěsná do 20 metrů bez pouzdra a až do 60 metrů s volitelným pouzdrem, takže pro běžné šnorchlování nebo surf stačí i tak.

Na přední straně najdete 2,5″ displej s rozlišením 400×712 pixelů, na zadní pak menší 1,46″ panel s 342×342 body. Oba mají jas až 800 nitů, což by mělo stačit i na přímé slunce.

Cena a dostupnost

DJI Osmo Action 6 vyjde v Evropě na €379 (asi 9 200 Kč) za Standard Combo, které obsahuje kameru, baterii, montážní adaptér, USB-C kabel a pár dalších drobností. Pokud chcete víc baterií a prodlužovací tyč, sáhněte po Adventure Combo za €479 (asi 11 600 Kč).

Co říkáte na novou kameru DJI?

Zdroj: DJI

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…