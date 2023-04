DJI Mavic 3 Pro je asi nejlepší dron pro běžné smrtelníky

Společnost DJI před několika hodinami oficiálně představila svůj další dron. Pár dní poté, co z hnízda na trh vypustila profesionální model Inspire 3 s cenou začínající na hranici 350 tisíc Kč, přichází novinka Mavic 3 Pro věnovaná běžným spotřebitelům.

V této kategorii nabídne například systém tří kamer (s 24mm, 70mm a 166mm ohniskovou vzdáleností, všechny s podporou Apple ProRes) jako vůbec první dron na světě, dále luxusní dobu letu až 43 minut, přenos HD obrazu až na patnáct kilometrů nebo nahrávání ve 4K při 120 snímcích za sekundu.

Zmíněný formát obrazu Apple ProRes je dostupný u nejdražší verze Cine, která obsahuje i 1TB úložiště. Jinak je tradičně na výběr mezi několika dalšími verzemi s různými ovladači a dodatečným příslušenstvím. Ani u tohoto modelu nechybí speciální funkce jako FocusTrack, MasterShots, Waypoint Flight, Panorama či Advanced RTH, které stojí za pokročilým snímáním či komplexním nastavováním letové trasy.

Introducing DJI Mavic 3 Pro

Novinka od DJI má i přes oslnivé parametry možná až překvapivě příjemnou cenu. Základní verze DJI Mavic 3 Pro (DJI RC) se bude v ČR prodávat za 54 tisíc Kč, sestava DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC) s bateriemi a dalším příslušenstvím navíc vyjde na 72 tisíc Kč, varianta DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC PRO) s lepším ovladačem má cenu 89 tisíc Kč a nejvybavenější varianta DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo stojí 120 tisíc Kč. Všechny verze by měly být i u nás k dostání během května.

