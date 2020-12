Jak ručně vyrobit dárek? Máme tip na 5 užitečných aplikací, které poradí

I když tento článek můžete následně objevit třeba i v létě, vzniká momentálně u příležitosti blížícího se Štědrého dne. A potěší hlavně kreativní duše, které nemají v oblibě v obchodním domě sáhnout v nouzi téměř po čemkoli, co “vyřeší” dárek pro dalšího člena rodiny, ale rádi něco vyrobí vlastníma rukama. Neboli ve stylu Do It Yourselve (DIY), tedy “udělej si sám”. Jelikož jsme magazín o telefonech a systému Android, pochopitelně se to obou věcí bude týkat. Vytipovali jsme aplikace pro DIY výrobu dárku na Vánoce 2020. V dnešní době je úplně běžné hledět na displej telefonu pomalu i při tlučení kladivem, takže věříme, že se vám budou aplikace nějakým způsobem hodit. I když třeba ne hned teď.

Vánoce 2020: Vybrané aplikace pro DIY výrobu dárků

YouTube

Kde jinde začít hledat návody a postupy? Největší videoportál světa jich samozřejmě obsahuje obrovské množství a sem bychom doporučili vyrazit jako první.

5-Minute Crafts

5-Minute Crafts: DIY Crafting Video Network TheSoul Publishing

Stejně se jmenuje i stránka na Facebooku či Instagramu a autoři tohoto skvělého projektu mají extrémně populární kanál právě i na YouTube. Nicméně je k dispozici také ve formě unikátní mobilní aplikace, tak ji zkuste.

wikiHow

wikiHow: how to do anything wikiHow

Mezinárodní komunita, která si dává za cíl naučit cokoli kohokoli. Velmi sebevědomé a asi nemožné, ale aplikace na to jde velmi dobře. Není v ní přitom jen DIY obsah, ale všemožné rady s velmi širokým záběrem.

Pinterest

Pokud jej neznáte, tak jde o oblíbenou sociální síť, ve které je účelem připínání (pinování) nápadů na vlastní nástěnku. No a nebo sledování nástěnek jiných uživatelů. Když začnete sledovat ty správné lidi, dostanete se k obrovskému množství velmi kreativních nápadů.

Tangi

Poměrně nová specialita přímo od Googlu. Americká firma (respektive její experimentální vývojářská skupina Area 120) se rozhodla, že se vrhne na pole DIY videí. Vzniklo Tangi, které je plné nejen návodů, ale třeba i videí od umělců.

Přihodíte nějaký vlastní tip?