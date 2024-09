Asi každý z nás už si práci s nějakým chatbotem vyzkoušel. Někdo začal využívat umělou inteligenci pro zábavu, jinému usnadňuje práci – a další na ní rychle postavili svůj nový byznys. A jelikož jdou technologie kupředu raketovou rychlostí, jsou schopnosti AI čím dál pokročilejší a práce s ní čím dál snazší.

Doslova virálním se tak stalo následující video, v němž osmiletá holčička dokázala v Cursoru vytvořit svého vlastního chatbota. Zabralo jí to pouhých 45 minut a výsledek je nečekaně dobrý. Netrávila přitom zkoušením a tréninkem hodiny a hodiny – video vzniklo teprve při její druhé práci s Cursor.ai. Leckdo z nás jí tak její schopnosti a znalosti může závidět.

What can an 8-year-old build in 45 minutes with the assistance of AI?

My daughter has been learning to code with @cursor_ai and it's mind-blowing🤯

Here are highlights from her second coding session. In 45 minutes she built a chatbot powered by @CloudflareDev Workers AI 👀 pic.twitter.com/MJ6vAlmvnj

— Ricky (@rickyrobinett) August 19, 2024