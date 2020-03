Společnost Glu Mobile vydala novou Android hru s názvem Disney Sorcerer’s Arena. Jedná se o kombinaci tahové strategie / RPG hry a obsahuje obrovské množství známých i méně známých postav z pohádek Disneyho a Pixaru. Stahovat ji může každý zdarma.

Disney Sorcerer’s Arena nabídne boj známých postaviček

Cílem hry je sestavit si co nejlepší tým a následně jít do PvP bitev v reálném čase. Do týmu si můžete vložit například postavy jako Ariel, Sully, kapitán Hook, Anger, Aladin atd. Celkově jsou k dispozici stovky postav, což je úctyhodná sbírka, ze které si vybere v podstatě kdokoliv. Postavy se dělí do několika tříd, jako je válečník, léčitel atd.

Disney Sorcerer’s Arena now available FREE on Android!

Po stránce hratelnosti se nedá říct, že by šlo o něco přímo skvělého. Nahrazuje se to však pěknou grafickou stránku a velkým výběrem postav. Průměrné hodnocení na Google Play je v současné době 4,2 ze čtyř tisíc hodnocení. Ke stažení je zdarma, nicméně obsahuje dodatečně nákupy za reálné peníze až do výše 2 490 Kč.

Disney Sorcerer's Arena Glu

Jaká Disney postava je vaše nejoblíbenější?

Zdroj: droidgamers.com