Disney+ čeká zdražení předplatného. A bude místo pro reklamy

The Walt Disney Company před několika hodinami oznámila dvě důležité novinky pro své streamovací služby v čele s Disney+, která je několik týdnů dostupná také v ČR. Od 8. prosince u ní dojde ke skokovému zdražení předplatného, které v první vlně pocítí diváci v USA. O zvedání cen v jiných regionech včetně Evropy zatím nejsou zprávy, nicméně se dá očekávat, že nastane také. Služba nabízející filmy a seriály bude ve Státech dražší o cca 40 %. V tabulce najdete přesné změny v dolarech a také odhadovanou cenu v ČR, pokud by ke stejnému zvýšení došlo i u nás.

předplatné v USA nyní v USA od 8. prosince Disney+ Basic (s reklamami) nedostupné $7.99 / nedostupné Disney+ Premium (klasické) $7.99 měsíčně / $79.99 ročně $10.99 / $100.99 (v případě zavedení a zdražení) v ČR nyní v ČR nově Disney+ Basic (s reklamami) nedostupné 199 Kč měsíčně / 1 990 Kč ročně Disney+ Premium (klasické) 199 Kč měsíčně / 1 990 Kč ročně cca 280 Kč měsíčně / 2 800 Kč ročně

Jak máte možnost odhalit i z tabulky, Disney na původní hodnotu současného předplatného zařadí v USA nový “tarif” s reklamami, který bude levnější díky inzerci. Stejný krok připravuje delší dobu také Netflix. Stejně jako u něj vůbec není jisté jestli se tento druh služby dostane do Česka, jelikož zde nemusí být tak silná poptávka po reklamním prostoru. Každopádně se raději připravte na to, že samotné Disney+ bude dost možná do několika měsíců dražší.

Ponecháte si Disney+ i po takovém případném zdražení?

Zdroj: acentral