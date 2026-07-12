Disney+ zdarma na obzoru? Kvůli YouTube prý chystá bezplatnou verzi

  • Disney podle amerických médií interně zvažuje Disney+ zdarma, tedy bezplatnou verzi s reklamami
  • Důvodem je nástup YouTube, Tubi a dalších free služeb, které ukusují čas u amerických televizí
  • Jde zatím jen o rané úvahy, o spuštění ani zapojených trzích není rozhodnuto

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.7.2026 18:00
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disney+ akce
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Placené předplatné je dnes jediná cesta, jak Disney+ sledovat. To by se ale mohlo změnit: vedení Disney podle serveru Business Insider interně probírá bezplatnou úroveň s reklamami, kterou by chtělo dohnat rychle rostoucí YouTube. Rozhodnuto ale zdaleka není.

Proč Disney o bezplatné verzi vůbec uvažuje

Za úvahami stojí hlavně jedno číslo. Bezplatné streamovací služby s reklamami tvořily v dubnu 2026 už 18,7 % času, který Američané strávili u televizí — před rokem to bylo 16,8 % a o dva roky dřív jen 12,7 %, vyplývá z dat společnosti Nielsen. Velký díl toho růstu táhne YouTube, které přetahuje diváky od placených služeb; vedle něj Business Insider zmiňuje i Tubi a The Roku Channel. Právě do téhle bezplatné části trhu chce Disney podle serveru vstoupit dřív, než mu diváci utečou nadobro.

Co by Disney+ zdarma znamenal pro diváky

Disney dnes nabízí jen placené tarify — u nás cena startuje na 219 korunách měsíčně, popřípadě 2 190 korunách při ročním účtování. Lepší tarif Premium zahrnující podporu 4K obrazu či Dolby Atmos a možnost sledovat pořady na více zařízeních současně pak vyjde na 359 Kč, respektive 3 590 Kč. V některých zahraničních regionech existuje i levnější balíček podporovaný reklamou.

Přidáním bezplatné úrovně by si Disney+ rozhodně mohlo najít nové příznivce. Pochopitelně se ale nabízí otázka, zda by část předplatitelů neodradilo od prodlužování dražšího členství – zejména by se to mohlo týkat těch diváků, kteří si streamovacích platforem předplácejí několik.

Rozhodnuto zdaleka není

Je samozřejmě potřeba zdůraznit, že jde o rané úvahy. Myšlenku podle Business Insideru nadhodil šéf produktu a technologií divize Disney Entertainment Adam Smith na interním setkání se zaměstnanci; Disney zatím nic oficiálně nepotvrdil. O tom, kdy by se bezplatná verze mohla spustit, jak by vypadala a které trhy by dostala přednost, není rozhodnuto.

Sáhli byste po Disney+ zdarma s reklamami, nebo si radši připlatíte za klid od nich?

Zdroje: Business Insider, The Verge

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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