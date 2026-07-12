Disney+ zdarma na obzoru? Kvůli YouTube prý chystá bezplatnou verzi Hlavní stránka Zprávičky Disney podle amerických médií interně zvažuje Disney+ zdarma, tedy bezplatnou verzi s reklamami Důvodem je nástup YouTube, Tubi a dalších free služeb, které ukusují čas u amerických televizí Jde zatím jen o rané úvahy, o spuštění ani zapojených trzích není rozhodnuto Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Placené předplatné je dnes jediná cesta, jak Disney+ sledovat. To by se ale mohlo změnit: vedení Disney podle serveru Business Insider interně probírá bezplatnou úroveň s reklamami, kterou by chtělo dohnat rychle rostoucí YouTube. Rozhodnuto ale zdaleka není. Proč Disney o bezplatné verzi vůbec uvažuje Za úvahami stojí hlavně jedno číslo. Bezplatné streamovací služby s reklamami tvořily v dubnu 2026 už 18,7 % času, který Američané strávili u televizí — před rokem to bylo 16,8 % a o dva roky dřív jen 12,7 %, vyplývá z dat společnosti Nielsen. Velký díl toho růstu táhne YouTube, které přetahuje diváky od placených služeb; vedle něj Business Insider zmiňuje i Tubi a The Roku Channel. Právě do téhle bezplatné části trhu chce Disney podle serveru vstoupit dřív, než mu diváci utečou nadobro. Co by Disney+ zdarma znamenal pro diváky Disney dnes nabízí jen placené tarify — u nás cena startuje na 219 korunách měsíčně, popřípadě 2 190 korunách při ročním účtování. Lepší tarif Premium zahrnující podporu 4K obrazu či Dolby Atmos a možnost sledovat pořady na více zařízeních současně pak vyjde na 359 Kč, respektive 3 590 Kč. V některých zahraničních regionech existuje i levnější balíček podporovaný reklamou. Přidáním bezplatné úrovně by si Disney+ rozhodně mohlo najít nové příznivce. Pochopitelně se ale nabízí otázka, zda by část předplatitelů neodradilo od prodlužování dražšího členství – zejména by se to mohlo týkat těch diváků, kteří si streamovacích platforem předplácejí několik. Rozhodnuto zdaleka není Je samozřejmě potřeba zdůraznit, že jde o rané úvahy. Myšlenku podle Business Insideru nadhodil šéf produktu a technologií divize Disney Entertainment Adam Smith na interním setkání se zaměstnanci; Disney zatím nic oficiálně nepotvrdil. O tom, kdy by se bezplatná verze mohla spustit, jak by vypadala a které trhy by dostala přednost, není rozhodnuto. Sáhli byste po Disney+ zdarma s reklamami, nebo si radši připlatíte za klid od nich? Zdroje: Business Insider, The Verge Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář disney Netflix předplatné video streaming YouTube Mohlo by vás zajímat Kdy vyjde Squid Game 3? Netflix možná prozradil přesné datum Adam Kurfürst 5.1.2025 Google nabízí nové předplatné. Za úplný pakatel poskytne více úložiště Adam Kurfürst 11.9.2024 Elon Musk se toho nebojí. Navýšil cenu předplatného za X až o 365 % Jana Skálová 27.12.2024 Konečně! Google zatočí s clickbaitovými videi na YouTube, bude víc tlačit na kvalitu Jana Skálová 28.12.2024 Jak přehrávat nejen YouTube na pozadí legálně a zdarma? Tenhle fígl musí znát každý! Libor Foltýnek 29.11.2024 Placený WhatsApp se blíží. Jaké novinky přinese? Jakub Kárník 25.1.2023