Disney+ má datum spuštění v ČR. A ví se i cena předplatného

Celosvětově populární animované pohádky, příběhy akčních hrdinů z Marvel univerza nebo opětovně vzkříšené filmy a seriály ze světa Star Wars. To jsou největší lákadla streamovací služby Disney Plus (Disney+), která dle dřívějších slibů skutečně zamíří jako jedna z posledních velkých platforem i do ČR. Zatímco doteď byla předběžně řeč jen o létě, v tuto chvíli už oficiální web prozrazuje přesný termín spuštění a známá je i cena.

Klasické měsíční předplatné vyjde na 199 Kč, což je srovnatelné s oběma největšími konkurenty Netflixem a HBO Max. Roční platba je vyčíslena na 1 990 Kč, což znamená, že v jejím případě může uživatel ušetřit bezmála čtyři stovky. Datum oficiální spuštění bylo stanoveno na úterý 14. června. Pokud byste chtěli být informováni o nejnovějších novinkách kolem Disney+, můžete se na českých stránkách přihlásit k odběru.

Společně s tuzemským spuštěním služby by měla pochopitelně začít fungovat i přidružená mobilní Disney+ aplikace. Ta zatím není pro Čechy oficiálně viditelná ve vyhledávání, ale stáhnout si ji už předem můžete.

